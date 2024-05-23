Задержанный россиянин докладывал в РФ о политике и военных объектах Латвии

Мужчина был задержан 20 декабря 2023 года. Уголовный процесс против него был начат на пару дней раньше - 18 декабря. VDD провела следственные действия на пяти связанных с этим лицом объектах в Риге и ее окрестностях.

Теперь дело передано в прокуратуру и служба раскрыла в пресс-релизе более подробные обстоятельства дела. В ходе расследования VDD установила, что указанное лицо по поручению российской спецслужбы получило и передало ей информацию о политических процессах латвийского государства, а также об объектах критической инфраструктуры и военных объектах.

По оценке VDD, подобная информация полезна российским спецслужбам как для достижения разведывательных целей, так и для планирования и осуществления направленных против Латвии вредоносных действий.

В ходе уголовно-процессуальных действий на объекте, связанном с лицом, были получены доказательства того, что лицо без соответствующего разрешения хранило боеприпасы и взрывчатые вещества, отмечает VDD.

С учетом указанного гражданина России предлагается обвинить в шпионаже в пользу российской спецслужбы и нарушении правил хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.

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