В Курземе жертвы мошенников потеряли значительные суммы

В одном случае злоумышленники выдавали себя за следователей по уголовным делам, а во втором в Telegram предложили заработать денег.

В Государственную полицию с заявлением обратилась жительница Калетской волости. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником Госполиции и заявил, что начат уголовный процесс, в ходе которого женщина была признана пострадавшей.

Мошенник в приложении WhatsApp прислал ей поддельное служебное удостоверение, поддельную повестку в участок, которая визуально напоминала бланк административного нарушения, а также информацию о якобы задержанных в рамках уголовного процесса лицах.

В ходе разговора мошенник соединил звонок с подельником, который выдавал себя за работника банка и указал, что женщина должна взять два займа в кредитных учреждениях. Полученные деньги женщина перевела на неизвестный банковский счет.

В свою очередь на прошлой неделе в полицию обратилась лиепайчанка. Женщина заметила рекламу с описанием возможности заработать, вступила в Telegram-группу, где мошенник завоевал ее доверие, после чего попросил скачать несколько приложений для перевода средств.

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