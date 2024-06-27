За 5 месяцев мошенники обманули клиентов крупнейших банков Латвии почти на 8,5 млн евро

За первые пять месяцев 2024 года было совершено 4 195 случаев мошенничества, что на 55,3% больше, чем за первые пять месяцев 2023 года.

В то же время за первые пять месяцев этого года было предотвращено 7 038 случаев мошенничества на общую сумму 5,38 млн евро.

За первые пять месяцев 2024 года в латвийских банках было выявлено 2 448 случаев телефонного мошенничества на сумму 5 194 337 евро. Также было выявлено 1 376 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 334 181 евро и 371 случай других видов мошенничества на сумму 903 964 евро.

По сравнению с первыми пятью месяцами 2023 года количество случаев телефонного мошенничества в этом году увеличилось в 2,7 раза, а сумма обмана - в 3,3 раза.

В то же время количество случаев мошенничества с инвестициями за первые пять месяцев 2024 года увеличилось на 0,6%, а сумма мошенничества - на 9,9%, в то время как количество случаев других видов мошенничества увеличилось на 81,9%, а сумма мошенничества - на 36,7%.