За 5 месяцев мошенники обманули клиентов крупнейших банков Латвии почти на 8,5 млн евро

За первые пять месяцев этого года клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 8,432 миллиона евро, что на 94,3% больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.
За первые пять месяцев 2024 года было совершено 4 195 случаев мошенничества, что на 55,3% больше, чем за первые пять месяцев 2023 года.
В то же время за первые пять месяцев этого года было предотвращено 7 038 случаев мошенничества на общую сумму 5,38 млн евро.
За первые пять месяцев 2024 года в латвийских банках было выявлено 2 448 случаев телефонного мошенничества на сумму 5 194 337 евро. Также было выявлено 1 376 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 334 181 евро и 371 случай других видов мошенничества на сумму 903 964 евро.
По сравнению с первыми пятью месяцами 2023 года количество случаев телефонного мошенничества в этом году увеличилось в 2,7 раза, а сумма обмана - в 3,3 раза.
В то же время количество случаев мошенничества с инвестициями за первые пять месяцев 2024 года увеличилось на 0,6%, а сумма мошенничества - на 9,9%, в то время как количество случаев других видов мошенничества увеличилось на 81,9%, а сумма мошенничества - на 36,7%.
В то же время за первые пять месяцев 2024 года было предотвращено 2 274 попытки телефонного мошенничества на сумму 1 933 469 евро, 4 291 попытка инвестиционного мошенничества на сумму 2 797 925 евро и 473 другие попытки мошенничества на сумму 648 442 евро.
В мае значительно сократилось число случаев финансового мошенничества. Так, в мае было зафиксировано на 25% меньше телефонных мошенничеств и на 10% меньше инвестиционных мошенничеств, чем в апреле. Это объясняется расширением сотрудничества между финансовым сектором, операторами мобильной связи и органами безопасности. Однако, несмотря на усилия различных сторон по предотвращению мошенничества, преступникам удалось похитить более 1 миллиона евро, когда люди добровольно передали им свои данные.
Как отметил член правления ассоциации Янис Бразовскис, впервые за два года число случаев финансового мошенничества значительно сократилось, что свидетельствует о необходимости участия различных сторон в решении этой проблемы. Операторы мобильной связи становятся все более вовлеченными и осознают свою ответственность за предотвращение мошенничества. Банки, со своей стороны, продолжают вкладывать ресурсы, в том числе в сотрудничестве с органами безопасности, чтобы пресечь различные преступные группы.
Уже сообщалось, что в прошлом году клиенты четырех крупнейших банков Латвии, лично подтвердив платежи, были обмануты в общей сложности на 12,662 миллиона евро, что на 5,2% больше, чем в 2022 год.
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