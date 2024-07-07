Бертанс после матча против Камеруна узнал, что клуб НБА не будет продолжать с ним сотрудничество

7 июля сборной Латвии по баскетболу в финале олимпийского квалификационного турнира не останется ничего другого, кроме как выложить все силы на площадке, отметил в разговоре с журналистами нападающий сборной Давис Бертанс.
Как уже сообщалось, в субботу сборная Латвии по баскетболу в полуфинале олимпийского квалификационного турнира со счетом 72:59 обыграла Камерун и вышла в финал. Во время матча стало известно, что команда НБА "Шарлотт Хорнетс" не продолжит сотрудничество с Бертансом.
"Шарлотт Хорнетс" собирается отказаться от латвийского баскетболиста Дависа Бертанса, сообщил в социальной сети Х баскетбольный обозреватель The Athletic Шамс Чараньа.
Со ссылкой на свои источники он пишет, что клуб откажется от Бертанса.
Отыгравший в НБА восемь лет Бертанс в прошлом сезоне реализовал 38% трехочковых бросков.
"В данный момент мне на это все равно, сейчас я концентрируюсь только на работе в сборной", - сказал Бертанс.
В одном из эпизодов матча Бертанс получит травму лодыжки, однако об этом он много говорить не за хотел. "В тот момент врезался в колено и довольно удачно мог продолжить матч", - признал Бертанс.
Латвийский баскетболист также отметил, что Камерун - очень энергичная и атлетичная команда, которая борется все 40 минут. "Нельзя расслабиться ни на мгновение, так как за каждую ошибку они заставлют платить", - добавил Бертанс.
В финале квалификационного турнира за путевку на Олимпиаду сборной Латвии придется сразиться с Бразилией, которую в прошлом году на чемпионате мира подоперчные Луки Банки уверенно обыграли со счетом 104:84.
"Хорошо, что играем дома и болельщики дают нам энергию. У нас нет выбора, надо выложить все силы на площадке. Это новый год и другая команда. У каждой команды есть проблемы, травмы, усталость", - сказал Бертанс.
У соперника уже в начале турнира травму получил разыгрывающий Рауль Нету, с котором Бертанс играл в команде НБА "Вашингтон Визардс".
"Нету - прекрасный баскетболист и очень важен для команды. Однако это и так очень талантливая команда. У них хорошие высокие игроки, хорошие снайперы, хорошие игроки с мячом. Например, Марселиньо Уэртас всегда был опасен. Легко не будет, однако важно и то, как мы выйдем на площадку и сыграем", - пояснил Бертанс.
В последний раз мужская сборная Латвии по баскетболу принимала участие в Олимпиаде в 1936 году в Берлине. В свою очередь женская сборная выступила на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.
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