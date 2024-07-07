Бертанс после матча против Камеруна узнал, что клуб НБА не будет продолжать с ним сотрудничество

В финале квалификационного турнира за путевку на Олимпиаду сборной Латвии придется сразиться с Бразилией, которую в прошлом году на чемпионате мира подоперчные Луки Банки уверенно обыграли со счетом 104:84.

"Хорошо, что играем дома и болельщики дают нам энергию. У нас нет выбора, надо выложить все силы на площадке. Это новый год и другая команда. У каждой команды есть проблемы, травмы, усталость", - сказал Бертанс.

У соперника уже в начале турнира травму получил разыгрывающий Рауль Нету, с котором Бертанс играл в команде НБА "Вашингтон Визардс".

"Нету - прекрасный баскетболист и очень важен для команды. Однако это и так очень талантливая команда. У них хорошие высокие игроки, хорошие снайперы, хорошие игроки с мячом. Например, Марселиньо Уэртас всегда был опасен. Легко не будет, однако важно и то, как мы выйдем на площадку и сыграем", - пояснил Бертанс.

В последний раз мужская сборная Латвии по баскетболу принимала участие в Олимпиаде в 1936 году в Берлине. В свою очередь женская сборная выступила на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

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