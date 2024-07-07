Пожар на ул. Асара: полиция просит отозваться очевидцев с видеорегистраторами

Государственная полиция призывает отозваться жителей улиц Яня Асара, Таллинас, Артилерияс и ближайших улиц, чьи автомобили оборудованы видеорегистраторами или чьи дома имеют камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали события 7 июля около 2:45 ночи. Причина - пожар в доме на улице Я. Асара, 10.
Жителей призывают обращаться в полицию по телефону 254 968 08 или написав по адресу ivo.mezitis@riga.vp.gov.lv.
Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 7 июля, масштабные силы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) были вовлечены в тушение пожара на улице Яня Асара в Риге, где горели несколько зданий, а также находящиеся во дворе транспортные средства - легковые автомобили и мотоцикл, сообщает агентство LETA.
Общая площадь пожара составила 1810 квадратных метров. Из зданий были спасены три человека, еще 30 - эвакуированы. Вызов был получен в 2:52, в 6:49 пожар был локализован.
Галерея: Пожар на улице Яня Асара в Риге
Как сообщает Госполиция, в результате пожара погибли домашние питомцы - две кошки и собака, а во дворе дома сгорели мотоцикл и четыре автомобиля.
Видео: Пожар на улице Яня Асара в Риге
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