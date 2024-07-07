Фото и видео Серьезный пожар на улице Яня Асара в Риге: в огне погибли домашние животные

Общая площадь пожара составила 1810 квадратных метров. Из зданий были спасены три человека, еще 30 - эвакуированы. Вызов был получен в 2:52, в 6:49 пожар был локализован.

Как сообщает Госполиция, в результате пожара погибли домашние питомцы - две кошки и собака, а во дворе дома сгорели мотоцикл и четыре автомобиля.

Кроме того, в субботу в 11:57 VUGD получила вызов на улицу Даугавпилс в Риге, где в пятиэтажном жилом доме горела квартира на третьем этаже на площади 40 квадратных метров, а также помещение подъезда на площади 10 квадратных метров.

При помощи спасательных масок из здания были спасены девять человек. Еще пять были эвакуированы. Пострадали четыре человека. В 16:02 пожар был ликвидирован.

Также в субботу было получено пять вызовов, связанных с подгоревшей или оставленной без присмотра на плите едой. Из пяти вызовов по одному было в Валмиере, Резекне и Олайне, а два случая произошли в Риге. VUGD напоминает, что приготовление пищи требует постоянного внимания.

Кроме того, в субботу в волости Бирзгалес Огрского края из Даугавы вытащили погибшего. Тело передали сотрудникам Государственной полиции.

За прошедшие сутки, с 6:30 6 июля по 6:30 7 июля, VUGD получила 57 вызовов - 19 на тушение пожаров, 20 на спасательные работы, а 18 вызовов оказались ложными.

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