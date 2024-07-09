LTV: "Латвия на первом месте" присоединится к фракции Орбана и Ле Пен

Это LTV подтвердил председатель правления "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс. Как сообщает LTV, депутаты от партии не осуждают тот факт, что Орбан встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Если его инициативы и действия могут способствовать окончанию войны, мы это поддержим. Мы ни в коем случае не пойдем защищать действия России в Украине", - пояснил Шлесерс LTV.

Как сообщалось, в Европарламенте официально создана новая правая фракция "Патриоты за Европу", которая объединяет консервативную партию Орбана Fidesz, итальянскую национальную консервативную партию "Лига", которая входит в коалицию во главе с премьер-министром Италии Джорджо Мелони, французское Национальное объединение (RN) и правую популистскую Партию свободы Австрии (FPÖ).

По данным портала euractiv.com, группа состоит из 13 национальных партий, целью которых является возвращение большего суверенитета Европейскому Союзу и поощрение введения более строгих мер против нелегальной миграции. На данный момент в группе уже 84 участника из Франции, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландов и других. Криштопанс прогнозирует, что их число будет только расти.

Выборы в Европарламент прошли в начале июня. Правые партии добились в них значительных успехов, но есть сомнения в их способности сотрудничать. "Патриоты за Европу" выполнили требования по созданию новой фракции ЕП. Для формирования фракции требуется не менее 23 членов, представляющих не менее семи государств-членов.

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