До этого, 2 июля, Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским лидером в этот день, глава венгерского правительства отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - рассказал Орбан.

Позже в интервью Bloomberg Зеленский заявил, что Украина не готова на временное прекращение огня, так как Россия может использовать этот период для накопления сил на оккупированных территориях.

Международная критика Орбана

В Евросоюзе резко раскритиковали поездку Виктора Орбана в Москву. "Политика умиротворения не остановит Путина, - написала, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети X. - Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнули, что, несмотря на текущее председательство Венгрии в Евросовете, Орбан "никоим образом" не представляет интересы ЕС в Москве, но действует в индивидуальном порядке - как премьер Венгрии.

"Позиция ЕС предельна ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь", - написал Олаф Шольц в соцсети X.

Между тем премьер Словакии Роберт Фицо похвалил Виктора Орбана за его инициативу и заявил, что присоединился бы к нему в поездках, если бы это позволило его состояние здоровья после покушения.

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