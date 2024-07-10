Аналитики исследовательского центра Bellingcat и несколько независимых экспертов по ракетным технологиям и ядерному оружию пришли к выводу, что Россия применила ракету Х-101 при атаке 8 июля на детскую больницу "Охматдет", сообщает украинское издание "Украинская правда".
Видео ⟩ Известно, каким оружием РФ поразила детскую больницу в Киеве; спасательные работы были завершены
Прийти к такому выводу экспертам помогли видеоролики, размещенные в социальных сетях, которые наглядно демонстрируют последствия.
Enhanced resolution video imagery once again and very clearly demonstrating that the missile is a 🇷🇺 Kh-101. Why?— Fabian Hoffmann (@FRHoffmann1) July 8, 2024
- Highly visible TRDD-50A turbofan engine (rear section)
- Two relatively long wings (mid section)
- blunted nose (top section)
H/T to @zakarpatfan for the video. pic.twitter.com/AJ3EywdxQ5
Ракета на видео имеет различные характеристики Х-101, такие как два коротких крыла в центре ракеты. Ракета на видео также имеет реактивный двигатель, прикрепленный к задней части.
Сравнение ракеты, поразившей больницу, с 3D-моделью Х-101 показывает, что эти две ракеты имеют схожие пропорции и другие характеристики.
Российские власти заявили, что больница была поражена ракетой NASAMS, используемой системой ПВО Украины.
Однако Bellingcat отмечает, что это объяснение неверно, поскольку на фотографиях четко виден реактивный двигатель. Этот очевидный нюанс характерен для ракеты Х-101, а не ракеты NASAMS AIM-120. Кроме того, крылья центрального корпуса ракеты, показанные на видео, не соответствуют крыльям AIM-120.
Latest: An analysis of open source evidence, as well as multiple missile experts, have pointed to a Russian launched Kh-101 cruise missile being the weapon that struck a children’s hospital in Kyiv https://t.co/qN0KFzBwt1— Bellingcat (@bellingcat) July 9, 2024
Чтобы проверить это утверждение, в Bellingcat разработали 3D-модель AIM-120. Ее передние крылья сильно отличаются от ракеты, показанной на видео. Кроме того, носовая часть AIM-120 значительно острее, чем у ракеты, показанной на видео.
Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, в Киеве завершились спасательные работы после российской ракетной атаки, которая произошла 8 июля.
В результате ракетной атаки России на столицу Украины погибли 33 человека, в том числе пять детей. Еще 121 человек получил ранения. Среди пострадавших десять детей.
Как сообщалось, в частности, российские ракеты попали в киевскую детскую больницу "Охматдет", частную клинику ADONIS и несколько жилых домов.
В детской больнице погибли двое взрослых, в том числе врач.
В результате нападения в частично разрушенном четырехэтажном здании клиники ADONIS погибли девять человек.
Семь человек погибли при попадании ракеты в офисное здание "Домино".
В Шевченковском районе Киева разрушен подъезд жилого дома, под завалами которого погибли 13 человек.
Галерея: Ракетная атака на Киев
По словам президента Украины Владимира Зеленского, по всей Украине от российской ракетной атаки 8 июля 43 человека погибли и почти 200 получили ранения.
"Более 40 ракет различного типа. Одна попала в детскую больницу -специализированную больницу, где от смерти спасали детей с самыми сложными травмами и заболеваниями - рак, сердечные заболевания. В результате этого нападения погибли 43 человека, почти 200 получили ранения. Россия всегда знает, куда попадают ее ракеты. Всегда", - заявил Зеленский, выступая во вторник, 9 июля, в институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.
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