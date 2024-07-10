Видео Известно, каким оружием РФ поразила детскую больницу в Киеве; спасательные работы были завершены

Latest: An analysis of open source evidence, as well as multiple missile experts, have pointed to a Russian launched Kh-101 cruise missile being the weapon that struck a children’s hospital in Kyiv https://t.co/qN0KFzBwt1 — Bellingcat (@bellingcat) July 9, 2024

Чтобы проверить это утверждение, в Bellingcat разработали 3D-модель AIM-120. Ее передние крылья сильно отличаются от ракеты, показанной на видео. Кроме того, носовая часть AIM-120 значительно острее, чем у ракеты, показанной на видео.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, в Киеве завершились спасательные работы после российской ракетной атаки, которая произошла 8 июля.

В результате ракетной атаки России на столицу Украины погибли 33 человека, в том числе пять детей. Еще 121 человек получил ранения. Среди пострадавших десять детей.

Как сообщалось, в частности, российские ракеты попали в киевскую детскую больницу "Охматдет", частную клинику ADONIS и несколько жилых домов.

В детской больнице погибли двое взрослых, в том числе врач.

В результате нападения в частично разрушенном четырехэтажном здании клиники ADONIS погибли девять человек.

Семь человек погибли при попадании ракеты в офисное здание "Домино".

В Шевченковском районе Киева разрушен подъезд жилого дома, под завалами которого погибли 13 человек.

Галерея: Ракетная атака на Киев

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по всей Украине от российской ракетной атаки 8 июля 43 человека погибли и почти 200 получили ранения.

"Более 40 ракет различного типа. Одна попала в детскую больницу -специализированную больницу, где от смерти спасали детей с самыми сложными травмами и заболеваниями - рак, сердечные заболевания. В результате этого нападения погибли 43 человека, почти 200 получили ранения. Россия всегда знает, куда попадают ее ракеты. Всегда", - заявил Зеленский, выступая во вторник, 9 июля, в институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

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