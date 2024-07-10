Эксперты об ударе по детской больнице в Киеве: "Это была российская ракета"

Все они сказали, что хотя не могут быть стопроцентно уверены в конкретном типе ракеты на видео, тем не менее считают, что это, скорее всего, российская крылатая ракета воздушного базирования.

Четверо из шести экспертов в разговоре с Би-би-си сказали, что это с высокой степень вероятности может быть российская ракета Х-101 — что согласуется с утверждениями украинской стороны.

Версию о ракете Х-101 подтвердил и эксперт из Университета Осло Фабиан Хофманн, который профессионально занимается ракетными технологиями. Утверждения российских источников о том, что киевская больница могла пострадать от противоракеты, Хофманн назвал «совершенно безумными».

Хофманн отмечает, что, судя по видео, при подлете к больнице ракета была совершенно целой, на ее фюзеляже не видно никаких повреждений, и двигатель продолжал работать штатно. Эксперт также пишет, что траектория полета ракеты выглядела «полностью контролируемой».

Об этом же заявила Служба безопасности Украины, опубликовав фотоснимки обломков ракеты, которая попала в детскую больницу. В сопроводительном их комментарии говорится, что эти фрагменты принадлежат ракете Х-101.

Военный эксперт Юрий Федоров сказал изданию «Агентство» (в России включено в реестр «иностранных агентов»), что «клубы дыма на видео свидетельствуют о взрыве серьезного боезаряда, обломки от распада ракеты при падении на землю не могли привести к такому взрыву».