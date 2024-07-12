Аптеки против минздрава: подешевеют ли лекарства в Латвии?

Повышенный тон, в котором происходит общение, указывает на то, что задеты серьезные интересы. Коротко говоря, министр здравоохранения предлагает ввести иную модель наценки на лекарства, которая позволит уравнять цены на лекарства в Латвии с остальными странами Балтии.

Напомним, что и Совет по конкуренции, и Государственный контроль, и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатировали, что

модель ценообразования на лекарства в Латвии является самой невыгодной для пациента среди стран Балтии, и латвийские пациенты платят за лекарства больше, чем их соседи.

Предложение министра предусматривает изменение ситуации в группе рецептурных лекарств. Как пояснил сам министр,

если сейчас некоторые рецептурные лекарства стоят 24 евро, то после изменений они будут стоить 18,70 евро.

Этот комплекс предложений вызвал массовые и громкие протесты со стороны различных фармацевтических организаций, поскольку затрагиваются самые разнообразные интересы. Однако в отличие от предложений Минздрава, явно направленных на улучшение состояния пациентов и повышение благосостояния, возражения фарминдустрии не особенно содержательны и политически убедительны.

Дело в том, что многие представители фарминдустрии имеют непосредственное отношение к монополисту латвийского фармацевтического бизнеса - группе компаний, объединяющей оптовых торговцев лекарствами, аптечные сети Mēness aptieka, Saules aptieka и Latvijas aptieka, а также второго по величине производителя лекарств Olpha (ранее - Olainfarm).

Всю эту разветвленную сеть объединяет холдинг AB City, и он контролирует не менее половины рынка лекарств. Эта группа является прямым бенефициаром нынешней системы наценок на лекарства, и это не позволяет рассматривать их слова как стороннюю точку зрения.

Есть и другие недовольные - например, "Аптечное общество", представляющее те 30 компаний со 110 аптеками и аптечными филиалами, которые работают преимущественно в регионах. Однако, оценивая эти возражения, нельзя забывать, что эти компании экономически зависят от благосклонности оптовых торговцев лекарствами.

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