Германия отреагировала на новости о планах РФ убить главу Rheinmetall

В пятницу, 12 июля, немецкие политики резко отреагировали на сообщение американского телеканала CNN о том, что Россия планировала убийство главы немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера.
Ссылаясь на пять неназванных американских и западных чиновников, CNN в четверг сообщил, что США проинформировали Германию о планах российского правительства убить Армина Паппергера, главу компании Rheinmetall, которого тогда защищали немецкие службы безопасности.
Запланированное убийство было одним из нескольких российских заговоров, раскрытых спецслужбами США, с целью убийства лидеров европейской оборонной промышленности, которые поддерживают войну Украины против России, сообщает CNN.
Канал процитировал высокопоставленного представителя правительства Германии, который подтвердил, что США предупредили Германию о заговоре. В Rheinmetall пока не прокомментировали сообщения СМИ.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подчеркнула, что Германия очень серьезно относится к угрозе российской агрессии и не позволит себя запугать. Министр заявил, что Германия усилила меры защиты от российских угроз после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. "Мы продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российскую угрозу Германии", - подчеркнула министр.
Оппозиционный политик Родерих Кизеветтер призвал правительство усилить разведывательные службы, а министр иностранных дел Анналена Бербок заявила во время саммита НАТО в Вашингтоне, что Россия ведет гибридную агрессивную войну, и нападения совершаются как на отдельных лиц, так и на компании в Европе.
Маркус Фабер, председатель комитета по обороне нижней палаты парламента Германии, заявил газете Bild, что планы России еще раз доказывают, что "Россия несет свою войну и террор также в Европу". "Режим российского диктатора Владимира Путина теперь угрожает жизням и немецких граждан", добавил он.
Михаэль Рот, председатель комитета по иностранным делам нижней палаты немецкого парламента, сказал Bild, что Путин воюет не только против Украины, но и против ее союзников и их ценностей. Он призвал Германию ответить "твердостью демократического конституционного государства".
Rheinmetall - один из крупнейших в Европе поставщиков бронетехники, технологий и артиллерийских боеприпасов в Украину. В июне компания открыла мастерскую по ремонту бронетехники на западе Украины, а также планирует производить новые танки.
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