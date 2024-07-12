Германия отреагировала на новости о планах РФ убить главу Rheinmetall

Ссылаясь на пять неназванных американских и западных чиновников, CNN в четверг сообщил, что США проинформировали Германию о планах российского правительства убить Армина Паппергера, главу компании Rheinmetall, которого тогда защищали немецкие службы безопасности.

Запланированное убийство было одним из нескольких российских заговоров, раскрытых спецслужбами США, с целью убийства лидеров европейской оборонной промышленности, которые поддерживают войну Украины против России, сообщает CNN.

Канал процитировал высокопоставленного представителя правительства Германии, который подтвердил, что США предупредили Германию о заговоре. В Rheinmetall пока не прокомментировали сообщения СМИ.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подчеркнула, что Германия очень серьезно относится к угрозе российской агрессии и не позволит себя запугать. Министр заявил, что Германия усилила меры защиты от российских угроз после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. "Мы продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российскую угрозу Германии", - подчеркнула министр.