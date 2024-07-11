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США и ФРГ сорвали планы РФ убить главу концерна Rheinmetall

Deutsche Welle
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Армин Паппергер (справа) едва не стал жертвой покушения по заказу России
Армин Паппергер (справа) едва не стал жертвой покушения по заказу России Фото: DW

Покушение на Армина Паппергера планировалось по заказу властей РФ, сообщила CNN. Раскрыть заговор и предотвратить убийство удалось благодаря спецслужбам США.

Спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера (Armin Papperger), готовившееся, как утверждается, по заказу российских властей. Об этом сообщила в четверг, 11 июля, американская медиакомпания CNN со ссылкой на пять источников в спецслужбах и органах власти США и других стран Запада.

По словам собеседников CNN, заговор против Паппергера был одним из целой серии планировавшихся Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживающих военные действия Украины. При этом план убийства гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера был наиболее продуманным и подготовленным.

Узнав о нем, американская разведка проинформировала Германию, службы безопасности которой смогли защитить Паппергера и сорвать покушение, сообщает CNN. Высокопоставленный представитель правительства ФРГ подтвердил CNN, что Берлин был предупрежден США о заговоре.

Сотрудничество Rheinmetall с Украиной

Rheinmetall - крупнейший и наиболее успешный немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В ближайшие недели компания откроет завод по производству бронетехники на территории Украины, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызывает глубокую обеспокоенность у России.

Источники CNN также подтверждают, что за последние полгода Россия усилила диверсионную кампанию против Европы и США. Для этого используются наемники, которые, в частности, поджигают склады с оружием.

Диверсии призваны помешать притоку оружия с Запада в Украину и ослабить международную поддержку Киева. При этом серия заговоров, о которых ранее не сообщалось, рискует спровоцировать вооруженный конфликт в Восточной Европе, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Диверсионная деятельность России

"Мы видим диверсии, мы видим заговоры с целью убийства, мы видим поджоги. Мы видим вещи, где речь идет о человеческих жизнях. Я уверен, что мы наблюдаем кампанию тайных диверсий России, которая имеет стратегические последствия", - заявил 9 июля высокопоставленный представитель НАТО.

В Белом доме прямо не подтвердили сообщения о том, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall, но заявили, что Вашингтон крайне серьезно относится к российской диверсионной деятельности. В посольстве Германии в США, в Rheinmetall и в посольстве РФ в Вашингтоне отказались отвечать на запросы CNN. Ранее Москва отрицала любую причастность к диверсиям.

Британские власти обвиняют Россию в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в 2018 году, предполагаемый сотрудник ГРУ был осужден в Германии за убийство бывшего командира чеченских сепаратистов, а спецслужбы Испании, как сообщалось, подозревают Москву в организации убийства на территории этой страны российского военного летчика Максима Кузьминова, бежавшего в Украину. В Болгарии расследуют возможное отравление агентами ГРУ торговца оружием Емельяна Гебрева.

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