США и ФРГ сорвали планы РФ убить главу концерна Rheinmetall

Источники CNN также подтверждают, что за последние полгода Россия усилила диверсионную кампанию против Европы и США. Для этого используются наемники, которые, в частности, поджигают склады с оружием.

Диверсии призваны помешать притоку оружия с Запада в Украину и ослабить международную поддержку Киева. При этом серия заговоров, о которых ранее не сообщалось, рискует спровоцировать вооруженный конфликт в Восточной Европе, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Диверсионная деятельность России

"Мы видим диверсии, мы видим заговоры с целью убийства, мы видим поджоги. Мы видим вещи, где речь идет о человеческих жизнях. Я уверен, что мы наблюдаем кампанию тайных диверсий России, которая имеет стратегические последствия", - заявил 9 июля высокопоставленный представитель НАТО.

В Белом доме прямо не подтвердили сообщения о том, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall, но заявили, что Вашингтон крайне серьезно относится к российской диверсионной деятельности. В посольстве Германии в США, в Rheinmetall и в посольстве РФ в Вашингтоне отказались отвечать на запросы CNN. Ранее Москва отрицала любую причастность к диверсиям.

Британские власти обвиняют Россию в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в 2018 году, предполагаемый сотрудник ГРУ был осужден в Германии за убийство бывшего командира чеченских сепаратистов, а спецслужбы Испании, как сообщалось, подозревают Москву в организации убийства на территории этой страны российского военного летчика Максима Кузьминова, бежавшего в Украину. В Болгарии расследуют возможное отравление агентами ГРУ торговца оружием Емельяна Гебрева.

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