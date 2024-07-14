AR-15 внешне практически идентичен штурмовой винтовке M16, используемой в армии США.

В отличие от военной версии, из AR-15 нельзя вести непрерывный огонь, но опытные стрелки могут произвести большое количество выстрелов за очень короткий промежуток времени.

В США это оружие можно купить в Интернете примерно за 1000 долларов.

За последние десятилетия AR-15 использовался в нескольких массовых расстрелах в США. В течение нескольких лет оружие было запрещено, но с 2004 года находится в свободном доступе.

Сообщается, что Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы на предвыборном митинге в субботу, 13 июля, и инцидент расследуется как покушение.

После стрельбы в Батлере, штат Пенсильвания, 78-летнего бывшего президента повели со сцены к машине с кровью на лице. Позже он сообщил в посте в своей социальной сети Truth Social, что пуля прошла через верхнюю часть его правого уха.

Нападавший, находившийся на крыше соседнего здания, был застрелен агентами Секретной службы.