В экс-президента США Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку. На видео видны кровавые следы на его лице.
Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал кулаком.
no fuckin way they actually shot at Trump pic.twitter.com/2G3UjDkyya— Corn ✧⍣ (@upblissed) July 13, 2024
На видеокадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо.
Trump aura went up by +10000 points after this pic.twitter.com/3pcfhTKG7J— kira 👾 (@kirawontmiss) July 13, 2024
Представитель экс-президента Стивен Чанг рассказал, что Трамп находится в больнице.
"Президент Трамп благодарит сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб за быструю реакцию во время этого вопиющего события. С ним все в порядке, он на осмотре в местной больнице", - заявил Чанг.
Галерея: Дональд Трамп после нападения
К настоящему моменту Трамп уже выписан из больницы и вернулся в свой дом в Нью-Джерси.
Трамп сообщил, что получил ранение в ухо, описав "свистящий звук" и ощущение "пули, разрывающей кожу".
Секретная служба выпустила заявление о произошедшем. По их информации, нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены "с возвышения за пределами места проведения митинга".
"Сотрудники Секретной службы США нейтрализовали стрелка, он мертв. Секретная служба США быстро приняла защитные меры, бывший президент Трамп находится в безопасности. Один зритель погиб, двое получили серьезные ранения. Инцидент расследуется. Секретная служба уведомила ФБР", - заявили в Секретной службе.
В ФБР заявили, что человек, пытавшийся убить Дональда Трампа, - 20-летний Томас Мэтью Крукс, родом из Бетел-Парка в Пенсильвании.
"Активное расследование продолжается, и всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, просят присылать фотографии или видео в режиме онлайн", - сказано в заявлении.
Напомним, что очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются 45-й президент США Дональд Трамп от республиканской партии и действующий президент США Джо Байден от демократической партии.
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