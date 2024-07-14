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Что известно о покушении на Дональда Трампа (3)

rus.tvnet.lv
Обновлено 14 июля 2024, 10:11
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Дональд Трамп после покушения
Дональд Трамп после покушения Фото: Reuters/ScanPix

В экс-президента США Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку. На видео видны кровавые следы на его лице.

Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал кулаком.

На видеокадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо.

Представитель экс-президента Стивен Чанг рассказал, что Трамп находится в больнице.

"Президент Трамп благодарит сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб за быструю реакцию во время этого вопиющего события. С ним все в порядке, он на осмотре в местной больнице", - заявил Чанг.

Галерея: Дональд Трамп после нападения

К настоящему моменту Трамп уже выписан из больницы и вернулся в свой дом в Нью-Джерси.

Трамп сообщил, что получил ранение в ухо, описав "свистящий звук" и ощущение "пули, разрывающей кожу".

Секретная служба выпустила заявление о произошедшем. По их информации, нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены "с возвышения за пределами места проведения митинга".

"Сотрудники Секретной службы США нейтрализовали стрелка, он мертв. Секретная служба США быстро приняла защитные меры, бывший президент Трамп находится в безопасности. Один зритель погиб, двое получили серьезные ранения. Инцидент расследуется. Секретная служба уведомила ФБР", - заявили в Секретной службе.

В ФБР заявили, что человек, пытавшийся убить Дональда Трампа, - 20-летний Томас Мэтью Крукс, родом из Бетел-Парка в Пенсильвании.

"Активное расследование продолжается, и всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, просят присылать фотографии или видео в режиме онлайн", - сказано в заявлении.

Напомним, что очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются 45-й президент США Дональд Трамп от республиканской партии и действующий президент США Джо Байден от демократической партии.

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