Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал кулаком.

no fuckin way they actually shot at Trump pic.twitter.com/2G3UjDkyya — Corn ✧⍣ (@upblissed) July 13, 2024

На видеокадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо.

Trump aura went up by +10000 points after this pic.twitter.com/3pcfhTKG7J — kira 👾 (@kirawontmiss) July 13, 2024

Представитель экс-президента Стивен Чанг рассказал, что Трамп находится в больнице.

"Президент Трамп благодарит сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб за быструю реакцию во время этого вопиющего события. С ним все в порядке, он на осмотре в местной больнице", - заявил Чанг.

Галерея: Дональд Трамп после нападения

К настоящему моменту Трамп уже выписан из больницы и вернулся в свой дом в Нью-Джерси.

Трамп сообщил, что получил ранение в ухо, описав "свистящий звук" и ощущение "пули, разрывающей кожу".