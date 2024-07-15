Фото и видео Родри признан лучшим игроком Евро-2024

В воскресенье в Берлине сборная Испании завоевала свой четвертый титул чемпионов Европы, обыграв в финале со счетом 2:1 (0:0) Англию.

В финальном матче 28-летний Родри вышел на поле только в первом периоде и был заменен из-за травмы колена. Футболист "Манчестер Сити" сыграл большую роль в прошлых победах сборной Испании в плей-офф против Германии и Франции.

С четырьмя золотыми медалями Испания стала самой титулованной сборной на чемпионате Европы. Ранее она делила этот рекорд с Германией.

Сборная Испании уже становилась чемпионом Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.

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