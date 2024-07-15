Береговая охрана прекратила поиски второго пропавшего в море на водном мотоцикле человека - Сергея Твауриса, сообщают TV3 Ziņas.
Мужчина в субботу на водном мотоцикле выехал из Рои на остров Роню и в 13:40 пропал в море.
Морские силы Эстонии и Латвии с субботы до утра понедельника продолжали поиски пропавшего Сергея Твауриса.
Последнее известное местонахождение и предполагаемый район поиска и спасения находятся в территориальных водах Эстонии. В связи с этим спасательной операцией руководят эстонские специалисты.
"Нам не удалось найти второго человека. Эстонская морская поисково-спасательная служба в 3 часа приняла решение прекратить поиски, потому что, согласно расчетам, вероятность того, что человек сможет выжить при такой температуре воды в течение столь длительного времени, очень мала", - сказал в интервью программе начальник Службы береговой охраны Кристс Кристлибс.
Утром в понедельник координатор JRCC Янек Сепп объявил, что активные поиски были прекращены в ночь на понедельник около 3 часов.
"Поиски длились почти 36 часов. К сожалению, нам не удалось найти пропавшего. Поисками продолжает заниматься полицейский участок Курессааре, и с помощью волонтеров Рухну продолжают проверять береговую линию острова", - сказал Сепп.
Близкая пропавшего Софико Тваури в Facebook написала: "Ведутся поиски. Привлечены вертолеты, дроны, поисковые лодки и добровольцы. Пожалуйста, если кто-то есть поблизости на водном транспорте, присоединяйтесь к поискам".
Софико пишет, что Сергей помог спасти мотоцикл другого человека, когда тот начат тонуть в трех километрах от берега.
"Судя по фотографии, один мотоцикл по-прежнему над водой", - сообщила Софико.
"Сергей остался помогать и вытаскивать мотоцикл одного из участников, который начал тонуть в трех километрах от берега. Последняя связь была в 12:30 по латвийскому времени.
Просим всех, кто находился или находится вблизи указанного места и, возможно, видел Сергея, незамедлительно сообщилть в Госполицию по номеру 110 или Bezvests.lv по номеру 22084084, сообщает Bezvests.
Полиция также просит посмотреть на фото Сергея Твауриса и отозваться всех, у кого есть какая-либо информация о его местонахождении.
Вечером в воскресенье стало известно, что второй водный мотоциклист, Евгений Кинтс 1987 года рождения, был найден живым.
Как уже сообщалось, в субботу поступила информация от Эстонского объединенного морского и воздушного поисково-спасательного координационного центра (JRCC Tallinn) о пропавших в море двух людях, которые находились на водных мотоциклах по пути из Калтене на остров Роню.
Приметы Сергея Твауриса 1986 года рождения: нормального телосложения, лысый, был одет в темно-красный жилет, темную одежду, темные ботинки и темный с белым шлем.
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