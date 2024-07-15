Береговая охрана прекратила поиски второго пропавшего в море на водном мотоцикле человека

Близкая пропавшего Софико Тваури в Facebook написала: "Ведутся поиски. Привлечены вертолеты, дроны, поисковые лодки и добровольцы. Пожалуйста, если кто-то есть поблизости на водном транспорте, присоединяйтесь к поискам".

Софико пишет, что Сергей помог спасти мотоцикл другого человека, когда тот начат тонуть в трех километрах от берега.

"Судя по фотографии, один мотоцикл по-прежнему над водой", - сообщила Софико.

"Сергей остался помогать и вытаскивать мотоцикл одного из участников, который начал тонуть в трех километрах от берега. Последняя связь была в 12:30 по латвийскому времени.

Просим всех, кто находился или находится вблизи указанного места и, возможно, видел Сергея, незамедлительно сообщилть в Госполицию по номеру 110 или Bezvests.lv по номеру 22084084, сообщает Bezvests.

Полиция также просит посмотреть на фото Сергея Твауриса и отозваться всех, у кого есть какая-либо информация о его местонахождении.

Вечером в воскресенье стало известно, что второй водный мотоциклист, Евгений Кинтс 1987 года рождения, был найден живым.

Как уже сообщалось, в субботу поступила информация от Эстонского объединенного морского и воздушного поисково-спасательного координационного центра (JRCC Tallinn) о пропавших в море двух людях, которые находились на водных мотоциклах по пути из Калтене на остров Роню.

Приметы Сергея Твауриса 1986 года рождения: нормального телосложения, лысый, был одет в темно-красный жилет, темную одежду, темные ботинки и темный с белым шлем.

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