ВМС Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море людей. Одного удалось найти

Галерея: Пропавший мужчина

В субботу поступила информация от Эстонского объединенного координационного центра морского и воздушного поиска и спасания (JRCC Tallinn) о пропавших в море двух людях, которые находились на водных мотоциклах по пути из Калтене на остров Роню.

Последнее известное местонахождение водных мотоциклистов и расчетный поисково-спасательный район находятся в территориальных водах Эстонии, в связи с чем управление поисково-спасательной операцией осуществляет JRCC Tallinn.

После получения информации на основании межгосударственного договора о сотрудничестве в случаях поиска и спасения людей в море латвийская сторона незамедлительно назначила на место происшествия патрульный корабль морских сил Р-09 "Резекне".

Эстонские поисково-спасательные подразделения также ведут поиски пропавших.

В субботу эстонский вертолет обнаружил в море два водных мотоцикла без людей. На данный момент найден один мужчина, поисково-спасательная операция продолжается.

В поисках людей участвует и Государственная полиция Латвии. Полиция сообщила, что двое мужчин отправились из Рои на остров Рухну на водных мотоциклах в 10:10 в субботу и исчезли в море примерно в 13:40.

Один из пропавших - Евгений Кинтс, 1987 года рождения. Он был одет в синие шорты, темный жилет для защиты от воды и темную одежду под ним. Другого мужчину, Сергея Твауриса, 1986 года рождения, удалось найти.

Он был одет в темно-красный жилет, темную одежду, темные ботинки и темно-белый шлем.

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