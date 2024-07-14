ВМС Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море людей. Одного удалось найти

Военно-морские силы Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море людей, сообщила специалист по общественным отношениям морских сил Латвии Даце Калниня. Одного из мужчин, Сергея Твауриса, нашли живым, поиски второго, Евгения Кинтса, продолжаются, сообщает Rus.LSM.
Галерея: Пропавший мужчина
В субботу поступила информация от Эстонского объединенного координационного центра морского и воздушного поиска и спасания (JRCC Tallinn) о пропавших в море двух людях, которые находились на водных мотоциклах по пути из Калтене на остров Роню.
Последнее известное местонахождение водных мотоциклистов и расчетный поисково-спасательный район находятся в территориальных водах Эстонии, в связи с чем управление поисково-спасательной операцией осуществляет JRCC Tallinn.
После получения информации на основании межгосударственного договора о сотрудничестве в случаях поиска и спасения людей в море латвийская сторона незамедлительно назначила на место происшествия патрульный корабль морских сил Р-09 "Резекне".
Эстонские поисково-спасательные подразделения также ведут поиски пропавших.
В субботу эстонский вертолет обнаружил в море два водных мотоцикла без людей. На данный момент найден один мужчина, поисково-спасательная операция продолжается.
В поисках людей участвует и Государственная полиция Латвии. Полиция сообщила, что двое мужчин отправились из Рои на остров Рухну на водных мотоциклах в 10:10 в субботу и исчезли в море примерно в 13:40.
Один из пропавших - Евгений Кинтс, 1987 года рождения. Он был одет в синие шорты, темный жилет для защиты от воды и темную одежду под ним. Другого мужчину, Сергея Твауриса, 1986 года рождения, удалось найти.
Он был одет в темно-красный жилет, темную одежду, темные ботинки и темно-белый шлем.
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