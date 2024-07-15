Дело о спецрейсах Кариньша: Цитсковскис уйдет из Госканцелярии

Утверждается, что на этой должности у Цитсковскиса появится возможность восстановить утраченное доверие в должности руководителя, а также лучше понять ответственность за законность организации закупок.

Альтернативные решения не оценивались.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало расследование заявлений бывшего директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса, в которых он высказал информацию о возможных неправомерных действиях чиновников в связи с организацией полетов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша на частных самолетах, сообщает TV3 Ziņas.

Программа сообщает, что у Цитсковскиса есть как электронная переписка, так и документы. "Я получил и подтвердил эти доказательства совсем недавно. Я рассматриваю возможность проинформировать об этом правоохранительные органы", - сказал бывший директор Госканцелярии.

В качестве одного из фигурантов дела Цитсковскис упоминает парламентского секретаря премьер-министра Даце Клявиню, которая, по словам бывшего директора Госканцелярии, сделала ему незаконное предложение взять на себя всю вину и ответственность за принятые решения. Взамен, как утверждает Цитсковскис, было обещано уже после утверждения промежуточного отчета аудиторов "разобраться" в вопросе ответственности так, чтобы никакого реального наказания не последовало.

"Утверждения Яниса Цитсковскиса о давлении не соответствуют действительности, и я считаю их, вероятно, выбранной им стратегией защиты, учитывая уголовное расследование, начатое KNAB", - пишет Клявиня СМИ.