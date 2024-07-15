Дело о спецрейсах Кариньша: Цитсковскис уйдет из Госканцелярии

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, пониженный в должности в связи с делом о специальных авиарейсах, уйдет из учреждения.
На прошлой неделе Цитсковскис подал премьер-министру заявление в связи со своим понижением в должности. Он просил перевести его на должность, которая соответствовала бы его опыту, знаниям и практике, а если это невозможно, то прекратить трудовые отношения.
Санта Йиргенсоне, пресс-секретарь Кабинета министров, подтвердила агентству LЕТА, что такое заявление было получено и что трудовые отношения с Цитсковскисом будут прекращены.
"Государственная канцелярия приняла заявление Яниса Цитсковскиса на прошлой неделе, и по его собственному желанию отношения с ним на государственной службе были прекращены", - сказала Йиргенсоне.
В рассекреченных документах Кабмина о понижении в должности Цитсковскиса говорится, что в Государственной канцелярии имеются четыре вакантные должности. Это консультант отдела развития государственного управления департамента политики государственного управления, аналитик данных, начальник отдела хозяйственного обеспечения, юрисконсульт отдела управления финансами и договорами и консультант отдела корреспонденции и приема посетителей отдела документооборота.
"Учитывая многолетний опыт Цитсковскиса в качестве управленца, единственная вакантная руководящая должность в Государственной канцелярии - это руководитель отдела хозяйственного обеспечения", - говорится в документах.
Утверждается, что на этой должности у Цитсковскиса появится возможность восстановить утраченное доверие в должности руководителя, а также лучше понять ответственность за законность организации закупок.
Альтернативные решения не оценивались.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало расследование заявлений бывшего директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса, в которых он высказал информацию о возможных неправомерных действиях чиновников в связи с организацией полетов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша на частных самолетах, сообщает TV3 Ziņas.
Программа сообщает, что у Цитсковскиса есть как электронная переписка, так и документы. "Я получил и подтвердил эти доказательства совсем недавно. Я рассматриваю возможность проинформировать об этом правоохранительные органы", - сказал бывший директор Госканцелярии.
В качестве одного из фигурантов дела Цитсковскис упоминает парламентского секретаря премьер-министра Даце Клявиню, которая, по словам бывшего директора Госканцелярии, сделала ему незаконное предложение взять на себя всю вину и ответственность за принятые решения. Взамен, как утверждает Цитсковскис, было обещано уже после утверждения промежуточного отчета аудиторов "разобраться" в вопросе ответственности так, чтобы никакого реального наказания не последовало.
"Утверждения Яниса Цитсковскиса о давлении не соответствуют действительности, и я считаю их, вероятно, выбранной им стратегией защиты, учитывая уголовное расследование, начатое KNAB", - пишет Клявиня СМИ.
Как сообщает программа, KNAB обратил внимание на заявления Цитсковскиса о возможной причастности чиновников. "KNAB обратил внимание на эту публичную информацию и примет ее во внимание при продолжении проведения досудебного расследования", - говорится в заявлении KNAB.
По итогам дисциплинарного дела, возбужденного премьер-министром Эвикой Силиней, 9 июля правительство приняло решение о понижении в должности директора Госканцелярии Цитсковскиса, сообщила Силиня на пресс-конференции после заседания правительства. Однако политик решил отказаться от "унизительного предложения" и будет обжаловать решение правительства, но это не помешает исполнению распоряжения.
В интервью LETA Цитсковскис сообщил, что руководитель канцелярии премьер-министра Янис Патмалниекс, советники Илзе Скроделе и Даце Клявиня предложили исправления в подготовленное Государственной канцелярией письмо о полетах Кариньша, а Клявиня указала, что письмо следует дополнить отдельной главой, в которой говорится, что премьер и канцелярия не принимали решение об использовании спецрейсов и что это является компетенцией и ответственностью руководителя Госканцелярии.
В таком случае Клявиня пообещал уже после утверждения промежуточного отчета Госконтроля "разобраться" в вопросе ответственности Цитсковскиса, чтобы реального наказания не последовало, утверждает он.
По словам чиновника, он отказался от предложения, заявив, что такие вещи для него неприемлемы. В ходе последующего разговора, продолжавшегося более часа, Клявиня и Скроделе пытались заставить его согласиться взять на себя ответственность за организацию чартерных рейсов.
Позже была создана служебная инспекционная комиссия, в которую входила и Клявиня. Утром 10 апреля распоряжением премьера он был отстранен от исполнения обязанностей, что лишило его возможности в дальнейшем давать нежелательные для премьера и ее офиса объяснения как служебно-проверочной комиссии, так и другим учреждениям, сказал Цитсковскис. Таким образом, была затруднена возможность комиссии и следственных органов объективно и всесторонне выяснить обстоятельства дела, считает Цитсковскис.
В начале мая была создана комиссия по дисциплинарному расследованию, в которую снова вошла Клявиня. Цитсковскис считает, что включение Клявини было сделано с целью обеспечить, чтобы в ходе проверки не была оценена ответственность премьера и его офиса.
В ходе служебной проверки в течение двух месяцев комиссия по служебной проверке не давала Цитсковскису возможности дать объяснения и высказать свое личное мнение, обеспечив отражение в отчетах проверки только мнения, которого желает канцелярия премьер-министра, считает чиновник.
Как сообщалось, в результате незаконных и неэкономичных действий при организации спецрейсов Кариньша бюджетам Латвии и Совета ЕС были причинены убытки в размере около 545 тыс. евро, установил Госконтроль в ходе проверки.
В начале апреля в ответ на информацию Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела по оценке законности использования специальных рейсов бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Силиня распорядилась создать комиссию для служебной проверки.
Параллельно, уже в начале мая, Силиня издал приказ о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Цитсковскиса.
После возбужденного Силиней дисциплинарного дела 9 июля правительство решило понизить в должности Цитсковскиса, предложив ему возглавить отдел хозяйственного обеспечения.
Цитковскис заявил, что не примет "унизительных предложений", поэтому откажется и от предложенной должности, и обжалует решение правительства.
В уголовном процессе о возможной растрате в связи с использованием договорных авиарейсов в командировках Кариньша сейчас рассматриваются действия двух лиц, сообщило в конце июня KNAB. Имена и должности лиц не раскрываются.
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