Кто планировал спецрейсы Кариньша? KNAB обратит внимание на показания Цитсковскиса

В интервью LETA Цитсковскис сообщил, что руководитель канцелярии премьер-министра Янис Патмалниекс, советники Илзе Скроделе и Даце Клявиня предложили исправления в подготовленное Государственной канцелярией письмо о полетах Кариньша, а Клявиня указала, что письмо следует дополнить отдельной главой, в которой говорится, что премьер и канцелярия не принимали решение об использовании спецрейсов и что это является компетенцией и ответственностью руководителя Госканцелярии.

В таком случае Клявиня пообещал уже после утверждения промежуточного отчета Госконтроля "разобраться" в вопросе ответственности Цитсковскиса, чтобы реального наказания не последовало, утверждает он.

По словам чиновника, он отказался от предложения, заявив, что такие вещи для него неприемлемы. В ходе последующего разговора, продолжавшегося более часа, Клявиня и Скроделе пытались заставить его согласиться взять на себя ответственность за организацию чартерных рейсов.

Позже была создана служебная инспекционная комиссия, в которую входила и Клявиня. Утром 10 апреля распоряжением премьера он был отстранен от исполнения обязанностей, что лишило его возможности в дальнейшем давать нежелательные для премьера и ее офиса объяснения как служебно-проверочной комиссии, так и другим учреждениям, сказал Цитсковскис. Таким образом, была затруднена возможность комиссии и следственных органов объективно и всесторонне выяснить обстоятельства дела, считает Цитсковскис.

В начале мая была создана комиссия по дисциплинарному расследованию, в которую снова вошла Клявиня. Цитсковскис считает, что включение Клявини было сделано с целью обеспечить, чтобы в ходе проверки не была оценена ответственность премьера и его офиса.

В ходе служебной проверки в течение двух месяцев комиссия по служебной проверке не давала Цитсковскису возможности дать объяснения и высказать свое личное мнение, обеспечив отражение в отчетах проверки только мнения, которого желает канцелярия премьер-министра, считает чиновник.

Как сообщалось, в результате незаконных и неэкономичных действий при организации спецрейсов Кариньша бюджетам Латвии и Совета ЕС были причинены убытки в размере около 545 тыс. евро, установил Госконтроль в ходе проверки.

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