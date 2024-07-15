Праздник обернулся трауром: в Аргентине погиб 29-летний футбольный болельщик

Утром в понедельник, тысячи людей в Буэнос-Айресе праздновали победу Аргентины над Колумбией в дополнительное время со счетом 1:0 в финале "Кубка Америки". Лаутаро Мартинес забил единственный гол на 112-й минуте.

Болельщики развлекались возле городского обелиска рано утром, несмотря на низкие температуры. Один из болельщиков перед матчем начал подниматься на конструкцию перед обелиском, чтобы помахать флагом, но потерял равновесие и упал с шестиметровой высоты.

Тело 29-летнего болельщика забрали пожарные.

Празднования внезапно завершились спустя более чем четыре часа, когда полиция применила для расчистки улиц водометы и силовиков.

Некоторые фанаты забросали полицию камнями, но остальные быстро разошлись. Власти не сообщали об арестах или пострадавших.

Президент Аргентины Хавьер Милей в микроблоге X поздравил сборную со вторым успехом подряд на Кубке Америки.

Чемпионат Южной Америки или "Копа Америка" в этом году прошел в 14 городах США. Это один из этапов подготовки к финальному турниру ЧМ-2026, который США примут совместно с Канадой и Мексикой.

Аргентина также выиграла чемпионат, проводившийся три года назад, обыграв в финале Бразилию со счетом 1:0.

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