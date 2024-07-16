Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии по футболу

В воскресенье английские футболисты в финале чемпионата Европы (ЧЕ) со счетом 1:2 проиграли Испании, уступив во втором финале ЧЕ подряд. С Саутгейтом у руля Англия также в 2018 году вышла в полуфинал чемпионата мира, а в 2022 году - в четвертьфинал.

53-летний Саутгейт тренировал сборную Англии восемь лет, нынешний контракт должен был закончиться в этом году. Саутгейта обвинили в том, что он не смог реализовать потенциал талантливых игроков нападения.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году, в срочном порядке заменив Сэма Эллардайса. До этого он руководил сборной U-21, а начал свою тренерскую карьеру в клубе "Мидлсбро".

За время своей карьеры Саутгейт играл на позициях защитника и полузащитника, представляя английский команды "Кристал Пэлас", "Астон Вилла" и "Мидлсбро".

В свое время Саутгейт провел и 57 игр за сборную Англии, забив два гола. Он представлял сборную на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, а тренерскую карьеру он начал в 2006 году, спустя два года после окончания карьеры футболиста.

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