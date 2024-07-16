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Видео Пропавшего в Балтийском море Серго продолжают искать друзья и близкие

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Серго Тваури
Серго Тваури Фото: Valsts policija

Несмотря на то, что спасательные службы Латвии и Эстонии прекратили поиски пропавшего в Балтийском море Серго Тваури, его друзья по-прежнему не отступают. Собственными силами близкие Серго продолжают поиски, сообщает передача Degpunktā.

Близкие надеются, что Серго будет найден живым. 15 июля 38 добровольцев, среди которых были и люди, отправившиеся вместе с Серго в поездку на остров Роню, обыскали остров и остались там на ночь, чтобы продолжить поиски с утра.

"Мы исследовали течения вместе с профессионалами, чтобы можно было лучше понять местонахождение Серго", - рассказала Ярослава, подруга семьи Серго.

Друзья и близкие собственными силами организовали вертолет, чтобы расширить поиски над водой.

Родственники также обращаются к другим людям с просьбой оказать любую материальную или финансовую помощь в поисках пропавшего.

Контактная информация близких Серго и счет для пожертвований
Контактная информация близких Серго и счет для пожертвований Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

Контактная информация:

Натия: 27193957

Ярослава: 28838993

Евгений: 22525222

Счет для пожертвований:

Naija Navrozasvili

LV97PARX0008410530008

Цель платежа: Palidziba

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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