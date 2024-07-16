Видео Пропавшего в Балтийском море Серго продолжают искать друзья и близкие

Близкие надеются, что Серго будет найден живым. 15 июля 38 добровольцев, среди которых были и люди, отправившиеся вместе с Серго в поездку на остров Роню, обыскали остров и остались там на ночь, чтобы продолжить поиски с утра.

"Мы исследовали течения вместе с профессионалами, чтобы можно было лучше понять местонахождение Серго", - рассказала Ярослава, подруга семьи Серго.

Друзья и близкие собственными силами организовали вертолет, чтобы расширить поиски над водой.

Родственники также обращаются к другим людям с просьбой оказать любую материальную или финансовую помощь в поисках пропавшего.

Контактная информация близких Серго и счет для пожертвований Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

Контактная информация: Натия: 27193957 Ярослава: 28838993 Евгений: 22525222 Счет для пожертвований: Naija Navrozasvili LV97PARX0008410530008 Цель платежа: Palidziba

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