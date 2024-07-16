Видео Пропавшего в Балтийском море Серго продолжают искать друзья и близкие

Несмотря на то, что спасательные службы Латвии и Эстонии прекратили поиски пропавшего в Балтийском море Серго Тваури, его друзья по-прежнему не отступают. Собственными силами близкие Серго продолжают поиски, сообщает передача Degpunktā.
Близкие надеются, что Серго будет найден живым. 15 июля 38 добровольцев, среди которых были и люди, отправившиеся вместе с Серго в поездку на остров Роню, обыскали остров и остались там на ночь, чтобы продолжить поиски с утра.
"Мы исследовали течения вместе с профессионалами, чтобы можно было лучше понять местонахождение Серго", - рассказала Ярослава, подруга семьи Серго.
Друзья и близкие собственными силами организовали вертолет, чтобы расширить поиски над водой.
Родственники также обращаются к другим людям с просьбой оказать любую материальную или финансовую помощь в поисках пропавшего.
Контактная информация:
Натия: 27193957
Ярослава: 28838993
Евгений: 22525222
Счет для пожертвований:
Naija Navrozasvili
LV97PARX0008410530008
Цель платежа: Palidziba
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