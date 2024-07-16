Во многих местах на берегу моря 13 июля в Латвии праздновался День рыбака - чествовали рыбаков, их традиции и само море. В этот день и на берегу моря в Калтене к поездке на остров Роню со своими единомышленниками готовился водный мотоциклист Серго. Это был последний раз, когда его видели живым.
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Что известно о пропавшем в море водном мотоциклисте, который направлялся на остров Роню
Зачем было отправляться в путь в то время, когда в стране было объявлено предупреждение о грозе с сильными порывами ветра? С какими техническими проблемами столкнулись водные мотоциклы? Были ли они зарегистрированы и безопасны для поездки? Почему остальные члены группы ушли, оставив их в море? Пока вопросов больше, чем ответов.
TVNET собрал информацию о поисках пропавшего водного мотоциклиста, которая известна на данный момент.