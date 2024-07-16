Что известно о пропавшем в море водном мотоциклисте, который направлялся на остров Роню

Зачем было отправляться в путь в то время, когда в стране было объявлено предупреждение о грозе с сильными порывами ветра? С какими техническими проблемами столкнулись водные мотоциклы? Были ли они зарегистрированы и безопасны для поездки? Почему остальные члены группы ушли, оставив их в море? Пока вопросов больше, чем ответов.