Следующая остановка WRC - Tet Rally Latvia

Уже совсем скоро, с 18 по 21 июля, Tet Rally Latvia, первый в истории этап WRC в Латвии, станет следующей остановкой для самых быстрых раллийных экипажей мира в сезоне FIA World Rally Championship (WRC) 2024 года.
В четверг, 18 июля, на трассе на трассе Бикерниеки в Риге состоится специальный, исторически первый скоростной этап латвийского этапа чемпионата мира по ралли FIA (WRC) Tet Rally Latvia. В последующие дни ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Диенвидкурземском крае.
В пятницу, 19 июля, рано утром экипажи Tet Rally Latvia впервые пройдут оба спецучастка, запланированных в Тукумском крае - самый короткий SS2/5 Milzkalne 4,95 км и самый длинный SS3/6 Tukums 27,62 км.
После первого этапа экипажи отправятся в район Талси, чтобы вернуться в Тукумс в зону для СМИ и участников, где после небольшого перерыва гонщики вновь пройдут этапы района Тукумс - быстрые, технически сложные участки дорог, покрытые относительно скользким покрытием. Этапы в Талси состоят из двух частей.
В субботу, 20 июля, ралли продолжится тремя специальными этапами в Кулдигском районе. День начнется с SS9 Pilskalns и SS10 Snepele, после чего все экипажи прибудут на городскую площадь Кулдиги, где будет организована зона для СМИ и участников - место, где зрители ралли смогут познакомиться с участниками чемпионата мира и лично увидеть их автомобили.
После небольшого перерыва гонщики вернутся в автомобили для участия в третьем этапе SS11 Īvande в Кулдигском крае. День продолжится четырьмя этапами в Диенвидкурземском крае - SS12/14 Vecpils, SS13 Podnieki и SS15 Dinsdurbe, а вечером в Лиепае ожидается самое интересное - SSS16 Liepāja City Stage в Лиепае.
Заключительный этап Tet Rally Latvia пройдет в Диенвидкурземском крае в воскресенье, 21 июля. Спортсменам придется дважды проехать скоростные этапы SS17/19 Krogzemji и SS18/20 Mazilmāja. В статусе Power Stage будет находиться скоростной этап SS20 Mazilmāja, а его финиш планируется на Вецпилсском шоссе, где также состоится церемония награждения победителей соревнований.
Общая длина спортивной дистанции экипажей Tet Rally Latvia на 20 скоростных этапах в четырех краях и двух городах страны достигнет 300,13 километров.
График Tet Rally Latvia
Четверг, 18 июля:
- 20:05 SSS1 Biķernieki Track.
Пятница, 19 июля:
- 10:00 - SS2 Milzkalne 1;
- 10:45 - SS3 Tukums 1;
- 12:00 - SS4 Andumi;
- 14:30 - SS5 Milzkalne 2;
- 15:15 - SS6 Tukums 2;
- 16:30 - SS7 Strazde;
- 17:20 - SS8 Talsi.
Суббота, 20 июля:
- 08:20 - SS9 Pilskalns;
- 09:35 - SS10 Snēpele;
- 11:30 - SS11 Īvande;
- 13:05 - SS12 Vecpils 1;
- 16:15 - SS13 Podnieki;
- 17:05 - SS14 Vecpils 2;
- 19:00 - SS15 Dinsdurbe;
- 20:15 - SSS16 Liepāja City Stage.
Воскресенье, 21 июля:
- 08:55 - SS17 Krogzemji 1;
- 10:05 - SS18 Mazilmāja 1;
- 11:55 - SS19 Krogzemji 2;
- 14:15 - SS20 Mazilmāja 2 (Wolf Power Stage).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!