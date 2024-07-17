Следующая остановка WRC - Tet Rally Latvia

В четверг, 18 июля, на трассе на трассе Бикерниеки в Риге состоится специальный, исторически первый скоростной этап латвийского этапа чемпионата мира по ралли FIA (WRC) Tet Rally Latvia. В последующие дни ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Диенвидкурземском крае.

В пятницу, 19 июля, рано утром экипажи Tet Rally Latvia впервые пройдут оба спецучастка, запланированных в Тукумском крае - самый короткий SS2/5 Milzkalne 4,95 км и самый длинный SS3/6 Tukums 27,62 км.

После первого этапа экипажи отправятся в район Талси, чтобы вернуться в Тукумс в зону для СМИ и участников, где после небольшого перерыва гонщики вновь пройдут этапы района Тукумс - быстрые, технически сложные участки дорог, покрытые относительно скользким покрытием. Этапы в Талси состоят из двух частей.