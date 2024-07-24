Лидер "Сплин" Саша Васильев: запреты в РФ, шоу в Риге и конфликт с "Би-2"

15 июля свое 55-летие отметил популярный рок-музыкант и солист группы "Сплин" Александр Васильев. RUS TVNET рассказывает об этом артисте в рамках рубрики "Звезда недели".
Жизнь и творчество
До пяти лет Александр Васильев жил в городе Фритаун (Сьерра-Леоне), где отец был занят строительством порта, а мать преподавала русский язык и литературу в школе при советском посольстве.
С 1974 по 1976 год Васильев жил семьей в Литве, в городе Зарасай. После они переехали в Санкт-Петербург. Будущий рок-музыкант пару лет учился в Ленинградском институте авиационного приборостроения, работал на кондитерской фабрике и над строительством железной дороги.
В 1987 году собрал коллектив "Митра", в которой был и будущий создатель Масяни - Олег Куваев.
Они попытались попасть в Ленинградский рок-клуб, но безуспешно, а после Васильев на пару лет ушел служить в армию. После возвращения из армии Александр пытался пойти учиться, но ничего из этого не вышло. Он попал на работу в Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова, а после в театр "Буфф", где судьба его свела с людьми, с которыми после создал группу "Сплин".
27 мая 1994 года принято считать датой основания группы "Сплин".
Александр Васильев с группой "Сплин" записал 15 студийных альбомов: "Коллекционер оружия" (1996), "Гранатовый альбом" (1998), "Альтависта" (1999), "Новые люди" (2003), "Реверсивная хроника событий" (2004), "Сигнал из космоса" (2009), "Ключ к шифру" (2016), "Встречная полоса" (2018) и "Вира и майна" (2020).
Мало кто знает, но Александр Васильев также пишет картины
Александр был женат дважды. В первом браке у него родился сын Леонид, во втором браке - трое детей. Третий ребенок появился на свет в июне 2022 года.
Политическая позиция и отмены концертов
После начала военного вторжения РФ на территорию Украины группа "Сплин" на своей официальной странице в соцсетях разместила черный квадрат с хэштегом "#нетвойне", как и многие другие артисты.
Летом 2022 года во время выступления на рок-фестивале "Чернозем" Александр Васильев сказал со сцены, что рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства.
После его речи группа посвятила песню "Выхода нет" артистам и музыкантам, которым пришлось уехать из России.
"Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся", - сказал Александр Васильев.
После этого концерты "Сплин" в РФ стали отменять. "И так все понятно", - лаконично прокомментировал отмену на фестивале в Москве Васильев.
Издание "Коммерсант" тогда попыталось узнать подробности, и по их данным "в рок-н-ролльных кулуарах" сообщили, что "организаторам позвонили и сказали снять". Официальный организатор фестиваля не ответил на вопросы журналистов. Директор группы "Сплин" также отказался комментировать информацию об отмене концерта.
Конфликт с Левой из "Би-2"
"В какой-то момент Саша Васильев перестал с нами общаться", - сказал Лева Би-2 в интервью на YouTube-канале "Говорящие головы". "У нас была ситуация".
Лева рассказал о потасовке, которая произошла на корпоративе в Италии. Туда было приглашено много групп из России. Несколько дней артисты выступали на площади маленького городка. Не обошлось без алкоголя: "Саша Васильев развязал. Ночью устроил бойню. Избил нашего гитариста".
Лева отметил, что он тоже не святой.
"Я не буду сейчас говорить, о вещах, которые нельзя говорить в информационном пространстве, но пить ему действительно нельзя", - добавил музыкант.
Ян Николенко, бывший флейтист группы "Сплин", а ныне музыкант группы "Би-2" не раз рассказывал Леве, что Васильеву нельзя пить, он часто устраивал дебоши, а наутро ничего не помнил. Но в Италии по словам Левы Васильев устроил "битву" и ломился к нему с женой в номер.
Что касается песни "Феллини", то у "Би-2" была своя версия хита, которую они играли на концертах. После инцидента в Италии Саша попросил Леву больше никогда не исполнять эту песню:
"У нас была небольшая словесная потасовка, где мы друг друга послали. Я сначала не понимал этот выпад с агрессией алкогольной... С этого момента мы друг друга послали и перестали общаться".
Видео: интервью с Левой Би-2
Концерт в Риге
27 июля 2023 года на площадке Wondersala "Сплин" выступили перед аудиторией свыше четырех тысяч человек. Концерт продлился два с половиной часа.
Теперь группа возвращается в Ригу 6 сентября и выступит на Wondersala. Билеты можно приобрести здесь.
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