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Лидер "Сплин" Саша Васильев: запреты в РФ, шоу в Риге и конфликт с "Би-2"

Звезда недели
rus.tvnet.lv
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15 июля свое 55-летие отметил популярный рок-музыкант и солист группы "Сплин" Александр Васильев. RUS TVNET рассказывает об этом артисте в рамках рубрики "Звезда недели".

Жизнь и творчество

До пяти лет Александр Васильев жил в городе Фритаун (Сьерра-Леоне), где отец был занят строительством порта, а мать преподавала русский язык и литературу в школе при советском посольстве.

С 1974 по 1976 год Васильев жил семьей в Литве, в городе Зарасай. После они переехали в Санкт-Петербург. Будущий рок-музыкант пару лет учился в Ленинградском институте авиационного приборостроения, работал на кондитерской фабрике и над строительством железной дороги. 

В 1987 году собрал коллектив "Митра", в которой был и будущий создатель Масяни - Олег Куваев.

Они попытались попасть в Ленинградский рок-клуб, но безуспешно, а после Васильев на пару лет ушел служить в армию. После возвращения из армии Александр пытался пойти учиться, но ничего из этого не вышло. Он попал на работу в Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова, а после в театр "Буфф", где судьба его свела с людьми, с которыми после создал группу "Сплин". 

27 мая 1994 года принято считать датой основания группы "Сплин". 

Александр Васильев с группой "Сплин" записал 15 студийных альбомов: "Коллекционер оружия" (1996), "Гранатовый альбом" (1998), "Альтависта" (1999), "Новые люди" (2003), "Реверсивная хроника событий" (2004), "Сигнал из космоса" (2009), "Ключ к шифру" (2016), "Встречная полоса" (2018) и "Вира и майна" (2020).

Мало кто знает, но Александр Васильев также пишет картины

Александр был женат дважды. В первом браке у него родился сын Леонид, во втором браке - трое детей. Третий ребенок появился на свет в июне 2022 года. 

Группа "Сплин" в Таллинне, 05.10.2018
Группа "Сплин" в Таллинне, 05.10.2018 Фото: Konstantin Sednev

Политическая позиция и отмены концертов

После начала военного вторжения РФ на территорию Украины группа "Сплин" на своей официальной странице в соцсетях разместила черный квадрат с хэштегом "#нетвойне", как и многие другие артисты.

Летом 2022 года во время выступления на рок-фестивале "Чернозем" Александр Васильев сказал со сцены, что рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства.

После его речи группа посвятила песню "Выхода нет" артистам и музыкантам, которым пришлось уехать из России.

"Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся", - сказал Александр Васильев.

После этого концерты "Сплин" в РФ стали отменять. "И так все понятно", - лаконично прокомментировал отмену на фестивале в Москве Васильев. 

Издание "Коммерсант" тогда попыталось узнать подробности, и по их данным "в рок-н-ролльных кулуарах" сообщили, что "организаторам позвонили и сказали снять". Официальный организатор фестиваля не ответил на вопросы журналистов. Директор группы "Сплин" также отказался комментировать информацию об отмене концерта.

Александр Васильев, "Сплин" 
Александр Васильев, "Сплин" Фото: Juris Lisovs/ TVNET

Конфликт с Левой из "Би-2"

"В какой-то момент Саша Васильев перестал с нами общаться", - сказал Лева Би-2 в интервью на YouTube-канале "Говорящие головы". "У нас была ситуация".

Лева рассказал о потасовке, которая произошла на корпоративе в Италии. Туда было приглашено много групп из России. Несколько дней артисты выступали на площади маленького городка. Не обошлось без алкоголя: "Саша Васильев развязал. Ночью устроил бойню. Избил нашего гитариста".

Лева отметил, что он тоже не святой. 

"Я не буду сейчас говорить, о вещах, которые нельзя говорить в информационном пространстве, но пить ему действительно нельзя", - добавил музыкант. 

Ян Николенко, бывший флейтист группы "Сплин", а ныне музыкант группы "Би-2" не раз рассказывал Леве, что Васильеву нельзя пить, он часто устраивал дебоши, а наутро ничего не помнил. Но в Италии по словам Левы Васильев устроил "битву" и ломился к нему с женой в номер. 

Что касается песни "Феллини", то у "Би-2" была своя версия хита, которую они играли на концертах. После инцидента в Италии Саша попросил Леву больше никогда не исполнять эту песню:

 "У нас была небольшая словесная потасовка, где мы друг друга послали. Я сначала не понимал этот выпад с агрессией алкогольной... С этого момента мы друг друга послали и перестали общаться".

Видео: интервью с Левой Би-2

Концерт в Риге

27 июля 2023 года на площадке Wondersala "Сплин" выступили перед аудиторией свыше четырех тысяч человек. Концерт продлился два с половиной часа.

Теперь группа возвращается в Ригу 6 сентября и выступит на Wondersala. Билеты можно приобрести здесь

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