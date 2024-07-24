Лидер "Сплин" Саша Васильев: запреты в РФ, шоу в Риге и конфликт с "Би-2"

Мало кто знает, но Александр Васильев также пишет картины

Александр был женат дважды. В первом браке у него родился сын Леонид, во втором браке - трое детей. Третий ребенок появился на свет в июне 2022 года.

Группа "Сплин" в Таллинне, 05.10.2018 Фото: Konstantin Sednev

Политическая позиция и отмены концертов

После начала военного вторжения РФ на территорию Украины группа "Сплин" на своей официальной странице в соцсетях разместила черный квадрат с хэштегом "#нетвойне", как и многие другие артисты.

Летом 2022 года во время выступления на рок-фестивале "Чернозем" Александр Васильев сказал со сцены, что рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства.

После его речи группа посвятила песню "Выхода нет" артистам и музыкантам, которым пришлось уехать из России.

"Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся", - сказал Александр Васильев.

После этого концерты "Сплин" в РФ стали отменять. "И так все понятно", - лаконично прокомментировал отмену на фестивале в Москве Васильев.

Издание "Коммерсант" тогда попыталось узнать подробности, и по их данным "в рок-н-ролльных кулуарах" сообщили, что "организаторам позвонили и сказали снять". Официальный организатор фестиваля не ответил на вопросы журналистов. Директор группы "Сплин" также отказался комментировать информацию об отмене концерта.

Александр Васильев, "Сплин" Фото: Juris Lisovs/ TVNET

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