Европейский парламент в четверг, 18 июля, убедительным большинством голосов переизбрал Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии.
Урсула фон дер Ляйен переизбрана на пост главы ЕК. Ее новая программа сильно отличается от предыдущей (3)
Для утверждения фон дер Ляйен требовалось не менее 361 голоса, а голоса за нее отдал 401 из 720 евродепутатов.
Урсула фон дер Ляйен - одна из главных сторонниц активной помощи Украине и критик российского диктатора Владимира Путина. Ее новая программа, согласованная с тремя центристскими политическими партиями, разительно отличается от программы ее первого срока, в котором главное место занимал план по борьбе с изменением климата, отмечает Financial Times.
Как отмечает издание, фон дер Ляйен собирается представить "план европейского процветания", обещая сократить регулирование и сохранить "конкурентные преимущества" ЕС. Таже она обещает сократить бюрократию, привлечь новые инвестиции и продолжать поддержку Украины.
В обращении к парламенту она также пообещала создать новые посты специальных еврокомиссаров по жилищному строительству, обороне, расширению Евросоюза и Средиземноморскому региону с полномочиями по борьбе с миграцией.
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