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Урсула фон дер Ляйен переизбрана на пост главы ЕК. Ее новая программа сильно отличается от предыдущей (3)

rus.tvnet.lv LETA
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Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост главы Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост главы Еврокомиссии Фото: SCANPIX

Европейский парламент в четверг, 18 июля, убедительным большинством голосов переизбрал Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии.

Для утверждения фон дер Ляйен требовалось не менее 361 голоса, а голоса за нее отдал 401 из 720 евродепутатов.

Урсула фон дер Ляйен - одна из главных сторонниц активной помощи Украине и критик российского диктатора Владимира Путина. Ее новая программа, согласованная с тремя центристскими политическими партиями, разительно отличается от программы ее первого срока, в котором главное место занимал план по борьбе с изменением климата, отмечает Financial Times.

Как отмечает издание, фон дер Ляйен собирается представить "план европейского процветания", обещая сократить регулирование и сохранить "конкурентные преимущества" ЕС. Таже она обещает сократить бюрократию, привлечь новые инвестиции и продолжать поддержку Украины.

В обращении к парламенту она также пообещала создать новые посты специальных еврокомиссаров по жилищному строительству, обороне, расширению Евросоюза и Средиземноморскому региону с полномочиями по борьбе с миграцией.

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