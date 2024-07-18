Для утверждения фон дер Ляйен требовалось не менее 361 голоса, а голоса за нее отдал 401 из 720 евродепутатов.

Урсула фон дер Ляйен - одна из главных сторонниц активной помощи Украине и критик российского диктатора Владимира Путина. Ее новая программа, согласованная с тремя центристскими политическими партиями, разительно отличается от программы ее первого срока, в котором главное место занимал план по борьбе с изменением климата, отмечает Financial Times.

Как отмечает издание, фон дер Ляйен собирается представить "план европейского процветания", обещая сократить регулирование и сохранить "конкурентные преимущества" ЕС. Таже она обещает сократить бюрократию, привлечь новые инвестиции и продолжать поддержку Украины.

В обращении к парламенту она также пообещала создать новые посты специальных еврокомиссаров по жилищному строительству, обороне, расширению Евросоюза и Средиземноморскому региону с полномочиями по борьбе с миграцией.

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