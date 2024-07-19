Мужчина приставал к 13-летней девочке в трамвае: подробности происшествия

В понедельник, 15 июля, пассажирка Диана самостоятельно задержала возможного педофила. Она ехала в трамвае с детьми, когда к одной из пассажирок трамвая вдруг подсел мужчина в возрасте.

Как выяснила Диана, юной пассажирке было всего 13 лет. По ее словам, мужчина в возрасте около 50 лет высказывал несовершеннолетней комплименты, после чего начал целовать ее и чуть ли не лезть в штаны.

"Я подскакиваю, спрашиваю у девочки - все ли хорошо? - она только глазами показала, что нет. Она была в большом шоке", - рассказывает Диана.

Она начала кричать на мужчину, но он не обращал на нее никакого внимания. Мужчина отстал от девочки, только когда Диана сказала, что вызовет полицию.

Он попытался скрыться, но безуспешно. Женщина затолкала его обратно в трамвай. И попросила водителя заблокировать двери.

Чтобы помочь в задержании, водитель Арвил остановил движение всей трамвайной линии.