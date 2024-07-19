Мужчина приставал к 13-летней девочке в трамвае: подробности происшествия

На этой неделе усилиями пассажирки трамвая в рижском микрорайоне Иманта был задержан возможный педофил. Женщина не дала ему уйти и попросила водителя заблокировать двери. Инцидент произошел в 1-м трамвае, который ехал из Иманты на Юглу. История получила широкую огласку в соцсетях и СМИ. Порталу Rus.LSM удалось поговорить со всеми, кто участвовал в задержании возможного преступника, и выяснить подробности происшествия.
В понедельник, 15 июля, пассажирка Диана самостоятельно задержала возможного педофила. Она ехала в трамвае с детьми, когда к одной из пассажирок трамвая вдруг подсел мужчина в возрасте.
Как выяснила Диана, юной пассажирке было всего 13 лет. По ее словам, мужчина в возрасте около 50 лет высказывал несовершеннолетней комплименты, после чего начал целовать ее и чуть ли не лезть в штаны.
"Я подскакиваю, спрашиваю у девочки - все ли хорошо? - она только глазами показала, что нет. Она была в большом шоке", - рассказывает Диана.
Она начала кричать на мужчину, но он не обращал на нее никакого внимания. Мужчина отстал от девочки, только когда Диана сказала, что вызовет полицию.
Он попытался скрыться, но безуспешно. Женщина затолкала его обратно в трамвай. И попросила водителя заблокировать двери.
Чтобы помочь в задержании, водитель Арвил остановил движение всей трамвайной линии.
"Как оказалось, в салоне находился педофил. Он зашел несколько остановок назад и приставал к девочке, целовал ее. Эта девочка тоже подошла к кабине. Она была заплакана и очень напугана. Я, конечно, сразу отреагировал, заблокировал все двери, позвонил диспетчеру Rīgas satiksme, описал ситуацию и сказал, что нужна полиция", - рассказал он.
Полиция приехала через 15 минут и забрала мужчину.
Rus.LSM связался с мамой пострадавшей девочки. Она дала анонимный комментарий о том, что произошло:
"Мама, я тебе дам тетю, меня домогались..." - я вообще ничего не поняла, не поняла, что происходит. У меня был огромный шок! Кто домогался, где, что происходит? Потом я поговорила с женщиной, она рассказала, что моей дочери домогался мужчина - гладил ей ноги, целовал руки, а люди вокруг сидели и ничего не делали.
Когда я все это узнала, я была в шоке, мне и сейчас очень сложно про это говорить. Я не знаю, как чужой мужчина мог касаться моей дочери. Дочь была в шоковом состоянии, она не знала, что делать".
Девочке это происшествие нанесло серьезную травму. В первые дни дочка просила маму не оставлять ее одну. Она до сих пор не хочет выходить никуда с чужими людьми. Мать девочки рассказала, что та будет работать с психологом.
В Rīgas satiksme отметили, что поступок Дианы - это хороший пример для остальных пассажиров. Не нужно оставаться равнодушными, потому что чужих детей не бывает.
Полиция расследует преступление и не комментирует его в интересах следствия.
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