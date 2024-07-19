Laima Rendezvous Jūrmala 2024 - самое грандиозное и изысканное событие лета

В этом году фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala будет радовать, как никогда раньше - 45 артистов из 14 стран. Певцы мирового уровня, самые яркие звезды Латвии, Украины и других стран на одной сцене с 26 по 28 июля.
Ни один другой фестиваль не предлагает такого впечатляющего списка артистов. Это шанс для каждого стать частью самого обсуждаемого в прессе события - красная дорожка, фотостена, журналисты, фотографы и телевидение - все, чтобы почувствовать себя звездой, посетив концерты. Это также повод прийти на концерт в своем лучшем наряде, ведь именно это и подразумевает фестиваль Laima Rendezvous.
Лайма Вайкуле, хозяйка фестиваля, рекомендует гостям приходить на час раньше, чтобы успеть встретить всех своих друзей, пообщаться перед концертом, посетить кафе и, конечно же, сфотографироваться на фоне фотостены, которая призвана подчеркнуть красоту каждого гостя и сохранить концерт в архиве вашей памяти!
Фестиваль проводится при поддержке самоуправления города Юрмала в концертном зале "Дзинтари", который является абсолютно уникальным по своему звучанию и истории. Небольшой формат концертного зала позволяет каждому посетителю насладиться близостью сцены и почувствовать присутствие любимого артиста, а также лично вручить ему цветы, что практически невозможно в любой другой концертной площадке. Организаторы рекомендуют воспользоваться этой возможностью и прийти с цветами для своих любимых исполнителей. В этом году среди спонсоров фестиваля - компания Inchcape Motors Latvija, которая предоставит артистам фестиваля роскошные автомобили BMW, чтобы они могли с комфортом приехать в концертный зал "Дзинтари".
Напоминаем, что для владельцев VIP-билетов (до 10 ряда и терраса) предусмотрен отдельный вход, чтобы не стоять в очереди на проверку билетов. Посетители VIP-террасы смогут ощутить особую атмосферу фестиваля благодаря дополнительным экранам и звуковому оборудованию, получить профессиональное ресторанное обслуживание во время концерта, а также заказать еду и напитки в антракте, чтобы насладиться концертом в удобном для себя формате.
Гости с VIP-билетами также могут воспользоваться уникальным предложением - посетить afterparty со скидкой 50% с участием всех звезд концерта. Afterparty — это исключительное событие, которое дает возможность оказаться в компании артистов после концерта фестиваля и насладиться временем с любимым исполнителем, пообщаться с ним в неформальной обстановке. Один из ведущих ресторанов Юрмалы "36. līnija", который традиционно поддерживает мероприятие, обеспечит питание и высококлассное обслуживание. Ценность Afterparty добавляет и то, что сама Лайма Вайкуле всегда присутствует на Afterparty и побуждает певцов дать импровизированный концерт на малой сцене, тем самым создавая совершенно феноменальную атмосферу, которая располагает к тому, чтобы расслабиться, насладиться компанией, петь и танцевать.
Стоит отметить, что в этом году гости могут приобрести парковку рядом с концертным залом, чтобы сделать свое прибытие на мероприятие максимально комфортным и без стресса.
Для получения дополнительной информации о парковке, террасе и VIP-билетах, пожалуйста, свяжитесь с VIP-службой фестиваля: +371 26645333.
Если вы все еще в раздумьях о том, покупать ли билет, организаторы сообщают, что на 26.07 осталось последние 100 билетов! Поэтому поторопитесь и станьте частью самого яркого музыкального события этого лета!
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