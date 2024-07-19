Laima Rendezvous Jūrmala 2024 - самое грандиозное и изысканное событие лета

Третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Фото: Ritvars Stankevičs

Напоминаем, что для владельцев VIP-билетов (до 10 ряда и терраса) предусмотрен отдельный вход, чтобы не стоять в очереди на проверку билетов. Посетители VIP-террасы смогут ощутить особую атмосферу фестиваля благодаря дополнительным экранам и звуковому оборудованию, получить профессиональное ресторанное обслуживание во время концерта, а также заказать еду и напитки в антракте, чтобы насладиться концертом в удобном для себя формате.

Третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Фото: Ritvars Stankevičs

Гости с VIP-билетами также могут воспользоваться уникальным предложением - посетить afterparty со скидкой 50% с участием всех звезд концерта. Afterparty — это исключительное событие, которое дает возможность оказаться в компании артистов после концерта фестиваля и насладиться временем с любимым исполнителем, пообщаться с ним в неформальной обстановке. Один из ведущих ресторанов Юрмалы "36. līnija", который традиционно поддерживает мероприятие, обеспечит питание и высококлассное обслуживание. Ценность Afterparty добавляет и то, что сама Лайма Вайкуле всегда присутствует на Afterparty и побуждает певцов дать импровизированный концерт на малой сцене, тем самым создавая совершенно феноменальную атмосферу, которая располагает к тому, чтобы расслабиться, насладиться компанией, петь и танцевать.

Третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Фото: Ritvars Stankevičs

Стоит отметить, что в этом году гости могут приобрести парковку рядом с концертным залом, чтобы сделать свое прибытие на мероприятие максимально комфортным и без стресса.

Для получения дополнительной информации о парковке, террасе и VIP-билетах, пожалуйста, свяжитесь с VIP-службой фестиваля: +371 26645333.

Если вы все еще в раздумьях о том, покупать ли билет, организаторы сообщают, что на 26.07 осталось последние 100 билетов! Поэтому поторопитесь и станьте частью самого яркого музыкального события этого лета!

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