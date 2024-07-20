Вице-лидер латвийского ралли Сескс не позволил французу Ожье вырваться вперед

На этапе Снепеле экипаж Сескса, стартовавший на автомобиле Ford Puma, был пятым в зачете WRC, опередив Ожье (Toyota GR Yaris) на три десятых секунды. Быстрее всех на этом скоростном этапе оказался партнер Ожье из Финляндии Калле Рованперя, который опередил Сескса на 5,4 секунды и в общем зачете опередил латвийца на 29,2 секунды. Сескса и Ожье разделяют 3,5 секунды.

"Были ошибки. Мы старались ехать быстрее, но не хватает опыта управления этой машиной", - признался Сескс на финише.

В субботу в Кулдигском и Южно-Курземском краях и Лиепае пройдут еще пять этапов WRC, последний начнется в 20:15.

В воскресенье соревнования завершатся еще четырьмя скоростными этапами.

Экипажам в Латвии предстоит выполнить 20 скоростных этапов длиной 300,13 километра, что вместе с переездами составит более 1000 километров.

В конце июня экипаж Сескса дебютировал в WRC, заняв пятое место на Ралли Польши.

Первый этап WRC в Латвии охватывает территорию от Лиепаи до Риги, скоростные проходят также в Талси, Талсинском, Тукумском, Кулдигском и Южно-Курземском краях.

Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.

В прошлом году двукратным чемпионом мира стал финн Рованперя, обеспечив себе титул за этап до конца сезона. Рованперя, который в начале своей карьеры выиграл два чемпионата Латвии по ралли, в этом году участвует не на всех этапах WRC.

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