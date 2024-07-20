Вице-лидер латвийского ралли Сескс не позволил французу Ожье вырваться вперед

Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис в субботу, 20 июля, после этапа чемпионата мира по ралли (WRC) под Кулдигой заняли второе место, не позволив ближайшему сопернику, французу Себастьену Ожье, приблизиться в общем зачете.
На этапе Снепеле экипаж Сескса, стартовавший на автомобиле Ford Puma, был пятым в зачете WRC, опередив Ожье (Toyota GR Yaris) на три десятых секунды. Быстрее всех на этом скоростном этапе оказался партнер Ожье из Финляндии Калле Рованперя, который опередил Сескса на 5,4 секунды и в общем зачете опередил латвийца на 29,2 секунды. Сескса и Ожье разделяют 3,5 секунды.
"Были ошибки. Мы старались ехать быстрее, но не хватает опыта управления этой машиной", - признался Сескс на финише.
В субботу в Кулдигском и Южно-Курземском краях и Лиепае пройдут еще пять этапов WRC, последний начнется в 20:15.
В воскресенье соревнования завершатся еще четырьмя скоростными этапами.
Экипажам в Латвии предстоит выполнить 20 скоростных этапов длиной 300,13 километра, что вместе с переездами составит более 1000 километров.
В конце июня экипаж Сескса дебютировал в WRC, заняв пятое место на Ралли Польши.
Первый этап WRC в Латвии охватывает территорию от Лиепаи до Риги, скоростные проходят также в Талси, Талсинском, Тукумском, Кулдигском и Южно-Курземском краях.
Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.
В прошлом году двукратным чемпионом мира стал финн Рованперя, обеспечив себе титул за этап до конца сезона. Рованперя, который в начале своей карьеры выиграл два чемпионата Латвии по ралли, в этом году участвует не на всех этапах WRC.
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