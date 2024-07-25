Невысокому Роберту в школе не нравилось, несколько одноклассников высмеивали его, делали оскорбительные замечания, поэтому среднюю школу он окончил на удаленке. Его особо ничего не интересовало, учиться не хотелось, не было настроя и на работу. Родители ждали, что он сам поймет, что делать дальше, решит, где работать или учиться, но время шло, а Роберт ничего не делал. После окончания школы прошло уже несколько лет, парень неофициально работает на временных работах и особо не знает, как устроить свою жизнь.