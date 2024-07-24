Полноценный сон оказывает большое влияние на наше здоровье и благополучие и является одной из основных потребностей человека так же, как свежий воздух, потребление пищи и воды. Недостаток ночного сна оказывает негативное влияние на здоровье и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе, и человек недостаточно отдыхает, что необходимо для хорошего психического здоровья.
Только 40% населения выделяют на сон по меньшей мере 7 часов, что является самым низким показателем за 5 лет
Как показывают данные последнего исследования Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka, только 40% населения выделяют на сон ежедневно по меньшей мере 7 часов, что является самым низким показателем за последние пять лет. Чаще всего не высыпаются жители с основным образованием и низким доходом.
Требуемое количество сна для каждого индивидуума отличается, но в среднем для взрослого человека составляет от 7 до 9 часов в день. В свою очередь, для пожилых людей (старше 65 лет) достаточно 7 или 8 часов. Подросткам рекомендуется выделять на отдых от 8 до 10 часов, а детям - до 12 часов.
Как разъясняет специалист по сну - педиатр Медицинского центра эпилепсии и сна BKUS др. Марта Целминя, необходима определенная продолжительность сна, поскольку сон не является равномерным процессом. Выделяют различные фазы сна, которые сменяются циклически в течение ночи. У каждой из них своя задача - например, глубокий сон важен для роста и восстановления организма, в это время из мозга также выводятся вредные конечные продукты обмена веществ. В свою очередь, REM (быстрый) - сон, или последняя фаза цикла сна, во время которой мы часто видим сны, необходим для обработки полученной в течение дня информации. В начале ночи его меньше, а больше всего - в конце ночи. Если человек спит меньше, он не получает необходимого для мозга и мышления сна.
"Детям и подросткам нужно спать больше, поскольку они растут и развиваются. По сравнению со взрослыми у детей больше фаз глубокого и быстрого сна. Во время глубокого сна больше выделяется гормон роста, однако быстрый сон необходим для интеллектуального развития. В свою очередь, пожилые люди, естественно, спят меньше, поскольку у них меньше выделяется гормона сна - мелатонина. Пожилые люди часто принимают различные лекарства или имеют заболевания, влияющие на качество сна, например, синдром обструктивного апноэ во сне, синдром беспокойных ног", - отмечает М. Целминя.
Недостаточный отдых негативно влияет на весь организм
Чаще всего не высыпаются жители, в целом ведущие нездоровый образ жизни (29%), респонденты с основным образованием (31%) и респонденты в возрастной группе от 35 до 44 лет.
Как объясняет М. Целминя, стремительный ход современной жизни, и зачастую большие планы, принося в жертву часы, необходимые для сна. В возрасте от 35 до 44 лет население активно строит карьеру и семейную жизнь, наиболее вероятно, поэтому полноценному отдыху в этой возрастной группе уделяется меньше времени. Хотя в целом во всех группах общества жители спят слишком мало, данные опроса показывают, что сравнительно более добросовестно соблюдают режим сна жители, в целом ведущие здоровый образ жизни (46%), пожилые люди старше 65 лет (45%) и респонденты со средне высокими доходами (45%).
Хотя пожилым людям для отдыха достаточно меньше часов сна, очевидно, в целях здоровья они уделяют отдыху больше времени, да и ритм жизни в пенсионные годы уже не настолько напряженный. Недостаточный или некачественный сон прямо или косвенно влияет на весь организм и увеличивает риск возникновения различных заболеваний. Недостаток сна влияет на когнитивные функции, суждение, память человека, вызывает раздражение, а также может задерживать рост и увеличивать вес. Активность иммунной системы организма значительно снижается, а риск инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний увеличивается.
Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka и заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka, также признает, что зачастую жители не имеют организованного режима дня и полноценный отдых не является приоритетом.
"Не зря у латвийского народа есть поговорка: "утро вечера мудренее", ведь в течение дня у каждого было много событий, разговоров, различных стрессовых ситуаций, и вся эта информация обрабатывается и систематизируется во время ночного отдыха. Вот почему в конце дня многие проблемы кажутся более серьезными, чем проснувшись следующим утром. После хорошего сна мы снова бодры, полны сил и готовы действовать. Для облегчения функциональных нарушений сна фармацевты обычно рекомендуют вещества растительного происхождения, укрепляющие нервную систему и улучшающие сон, а также мелатонин, который принимают в случае дефицита естественного гормона сна в организме".
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