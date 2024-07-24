Только 40% населения выделяют на сон по меньшей мере 7 часов, что является самым низким показателем за 5 лет

"Детям и подросткам нужно спать больше, поскольку они растут и развиваются. По сравнению со взрослыми у детей больше фаз глубокого и быстрого сна. Во время глубокого сна больше выделяется гормон роста, однако быстрый сон необходим для интеллектуального развития. В свою очередь, пожилые люди, естественно, спят меньше, поскольку у них меньше выделяется гормона сна - мелатонина. Пожилые люди часто принимают различные лекарства или имеют заболевания, влияющие на качество сна, например, синдром обструктивного апноэ во сне, синдром беспокойных ног", - отмечает М. Целминя.

Недостаточный отдых негативно влияет на весь организм

Чаще всего не высыпаются жители, в целом ведущие нездоровый образ жизни (29%), респонденты с основным образованием (31%) и респонденты в возрастной группе от 35 до 44 лет.

Как объясняет М. Целминя, стремительный ход современной жизни, и зачастую большие планы, принося в жертву часы, необходимые для сна. В возрасте от 35 до 44 лет население активно строит карьеру и семейную жизнь, наиболее вероятно, поэтому полноценному отдыху в этой возрастной группе уделяется меньше времени. Хотя в целом во всех группах общества жители спят слишком мало, данные опроса показывают, что сравнительно более добросовестно соблюдают режим сна жители, в целом ведущие здоровый образ жизни (46%), пожилые люди старше 65 лет (45%) и респонденты со средне высокими доходами (45%).