Не все призывники явились на службу в армию: что им грозит?

Из 15 не явившихся призывников 8 не предупредили о том, что не могут явиться. Минобороны удалось поговорить с четырьмя из них, а еще с четырьмя юношами связаться не получилось.

"Мы постараемся связаться с оставшимися четырьмя людьми. Если не получится, ими займется военная полиция", - пояснил представитель Минобороны Кристерс Граузе.

Если придется задействовать военную полицию, на уклоняющегося призывника может быть наложен штраф от 50 до 5000 евро.

Однако в Министерстве обороны заявили, что тех, кто избегает военной службы, не будут задерживать и доставлять силой. Вместо этого военная полиция продолжит пытаться установить с ними контакт.

Также в Минобороны заметили, что штраф не освобождает от службы в армии. После уплаты штрафа будет согласована новая дата начала службы.

"Среди тех, кто не пришел в пятницу [19 июля], нет строгого разделения на добровольцев и призывников. Такое разделение проявляется на этапе первого отбора, при отправке на медкомиссию. Тогда действительно наблюдается существенная разница - добровольцы гораздо активнее, быстрее реагируют и приходят на медосмотр. У призывников этот процесс занимает немного больше времени", - сказал Граузе.

Руководитель профильной комиссии Сейма Раймонд Бергманис указал, что осенью комиссия выяснит причины, почему так произошло.

"Любую систему надо упорядочить. Мы как комиссия готовы быстро действовать и при необходимости пересматривать ее, корректировать", - отметил Бергманис.

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