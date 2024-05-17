Видео За уклонение от Службы гособороны были применены первые штрафы. Какие суммы нужно платить?

В Минобороны пояснили, что сейчас весь процесс направлен на коммуникацию с призывниками. Но, возможно, в ближайшем будущем в связи с уклонением от службы может быть принято решение о более суровых наказаниях.

В настоящее время решение о призыве принято в отношении 459 человек. Из них 390 - добровольцы, а 69 - призывники в обязательном порядке. Правда, повестки были разосланы гораздо большему числу.

Часть откликнулась, часть - нет. С несколькими сейчас работает Военная полиция, обращаясь к ним как по телефону, так и очно, так как лица проигнорировали и повторные повестки.

На некоторых за уклонение был наложен и штраф - до 350 евро. Как пояснили в Минобороны, в настоящее время законодательство не предусматривает более суровых наказаний. Таким образом, получается, что дважды в год, когда идет призыв,

заплатив 350 евро, человек может уклониться от службы.

В Сейме уже обсуждали этот вопрос, но решено - пока не будет реальных ситуаций, не будет и понятно, как действовать.

Видео: Подробнее смотрите в сюжете!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!