Объявлены страны-организаторы Олимпийских игр 2030 и 2034 годов

Решение было принято по итогам голосования на сессии МОК в Париже. Соревнования по зимним видам спорта пройдут на различных лыжных курортах во Французских Альпах, а в Ницце, на Лазурном берегу, спортсмены встретятся на ледовой арене.



Присутствующий на сессии президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что все обязательства будут выполнены. Согласно требованиям МОК французское правительство еще должно предоставить гарантии проведения Олимпиады, а также договор с властями трех альпийских регионов об организации соревнований.



Франция принимала зимние Олимпийские игры трижды - первые Игры в 1924 году в Шамони, в 1968 году в Гренобле и в 1992 году в Альбервиле.