Издание: что будет с ценами на продукты питания в Латвии?

Это то, что мы испытываем каждый год при поступлении на рынок нового урожая, однако, если урожай хороший, можно ожидать большего падения цен, причем не только по отдельным месяцам, но и в сравнении с соответствующим периодом времени годом ранее.

Соответственно, можно надеяться хотя бы на снижение цен, которое компенсировало бы конечному потребителю изменения, внесенные государством с повышением до 12% прежней ставки PVN 5% на характерные для Латвии фрукты, овощи и ягоды.

В любом случае, это также может способствовать замедлению роста общей инфляции в стране, поскольку овощи играют важную роль в общих потребительских расходах населения.

В то же время урожай может оказать очень существенное влияние на внешнюю торговлю Латвии и общие показатели роста, поскольку в успешные годы зерно вносит очень значительный вклад во внешнюю торговлю Латвии, становясь одним из основных экспортных товаров.

Эксперты прогнозируют, что урожай зерна в этом году может быть выше прошлогоднего.

В Центре образования и консультаций на селе отмечают, что в этом году существенное влияние на урожайность оказала разная обеспеченность теплом и влагой в регионах, а также возросшее распространение вредителей зерновых и рапса, однако урожай по прогнозам, будет выше, чем в 2023 году, когда наблюдалась длительная засуха.

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