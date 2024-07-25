Издание: что будет с ценами на продукты питания в Латвии?

У населения есть основания надеяться, что рост цен на продукты питания будет медленным, и если погода продолжит оставаться благоприятной, есть надежды, что цены на некоторые фрукты и овощи упадут, сообщает издание Diena.
Это то, что мы испытываем каждый год при поступлении на рынок нового урожая, однако, если урожай хороший, можно ожидать большего падения цен, причем не только по отдельным месяцам, но и в сравнении с соответствующим периодом времени годом ранее.
Соответственно, можно надеяться хотя бы на снижение цен, которое компенсировало бы конечному потребителю изменения, внесенные государством с повышением до 12% прежней ставки PVN 5% на характерные для Латвии фрукты, овощи и ягоды.
В любом случае, это также может способствовать замедлению роста общей инфляции в стране, поскольку овощи играют важную роль в общих потребительских расходах населения.
В то же время урожай может оказать очень существенное влияние на внешнюю торговлю Латвии и общие показатели роста, поскольку в успешные годы зерно вносит очень значительный вклад во внешнюю торговлю Латвии, становясь одним из основных экспортных товаров.
Эксперты прогнозируют, что урожай зерна в этом году может быть выше прошлогоднего.
В Центре образования и консультаций на селе отмечают, что в этом году существенное влияние на урожайность оказала разная обеспеченность теплом и влагой в регионах, а также возросшее распространение вредителей зерновых и рапса, однако урожай по прогнозам, будет выше, чем в 2023 году, когда наблюдалась длительная засуха.
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