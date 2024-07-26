Первая домашняя аптечка для малыша и молодой мамы

Появление малыша в семье – прекрасный и волнующий момент. Чтобы немного облегчить грядущие хлопоты, еще во время беременности рекомендуется пополнить домашнюю аптечку различными медицинскими и гигиеническими средствами, которые понадобятся молодой маме и малышу.
"Первые дни, недели и даже месяцы могут стать очень динамичными для молодых родителей, поскольку уход за новорожденным придется сочетать с различными повседневными обязанностями. Однако есть вопросы, которые мы можем решить заранее, в том числе позаботиться о различных гигиенических и медицинских товарах, которые понадобятся в первые месяцы. Хотя на начальных этапах мы хотим сосредоточить все внимание на самочувствии и здоровье малыша, нельзя забывать и о молодой маме, поскольку именно от того ее самочувствия зависит то, насколько хорошо мама сможет заботиться о новорожденном", – напоминает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Товары для гигиены и здоровья малыша
Гигиена тела новорожденного в первые дни и недели жизни требует особой заботы, внимание так же уделить здоровью и благополучию ребенка.
Средства по уходу за телом
В первые недели жизни для ухода за пупком пригодятся спиртовые салфетки или раствор повидон-йода. Остатки пуповины обычно отпадают к десятому дню жизни, важно следить за тем, чтобы пуповина была сухой и к ней был обеспечен максимальный доступ воздуха. О купании можно начинать думать уже на следующий день после прививки от туберкулеза (БЦЖ) или в день выписки из роддома, если прививка была сделана ранее. Купать малыша можно каждый вечер, только в день, когда отпадут остатки пуповины, следует воздержаться от купания. Хотя поначалу никаких специальных моющих средств не требуется, позже пригодятся очень мягкий шампунь и средство для мытья тела. При необходимости также доступны специальные продукты для уменьшения образования молочных корочек.
Чтобы максимально облегчить жизнь дома, следует подобрать наиболее щадящие и подходящие для кожи ребенка подгузники, которые обеспечат полную защиту от протеканий и днем, и ночью. Важно, чтобы они были удобными в носке и как можно меньше раздражали чувствительную кожу; следует помнить, что пока остатки пуповины не отпали, рекомендуется отвернуть край подгузников спереди, чтобы не вызвать лишнего раздражения пупка. Для прогулок на свежем воздухе также пригодятся влажные салфетки, которые сохранят естественный уровень pH кожи малыша, чтобы чувствительная кожа ребенка была чистой и защищенной от раздражения кожи.
Щадящие медикаменты для кожи, носа и ротовой полости ребенка
Кожа малыша очень тонкая и легко травмируемая, поэтому домашнюю аптечку следует пополнить каким-либо антисептическим защитным кремом для обработки кожи ребенка, например, от вызванного подгузниками дерматита. Такое средство поможет стабилизировать естественный защитный барьер кожи, поддержать процессы внутренней регенерации кожи и улучшить самочувствие ребенка.
Прорезывание зубов – очень индивидуальный процесс, и обычно первый зуб можно ожидать примерно в шестимесячном возрасте, однако, нередко, зубы начинают прорезываться у детей гораздо раньше, когда им всего три-четыре месяца. Зачастую это очень неприятный процесс для малышей, связанный с дискомфортом в полости рта, способный повлиять как на кормление, так и на настроение малыша. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, в аптеках продаются различные обезболивающие средства с успокаивающим и уходовым эффектом, конечно, нельзя забывать и о профилактических мерах – пригодятся прорезыватели, хранящиеся в холодильнике или морозилке: если начался прикорм, для уменьшения дискомфорта малыша определенно можно предложить погрызть замороженные пюре, йогурты или какие-либо замороженные фрукты.
Дыхательная и иммунная системы малыша только формируются, и в первые месяцы жизни ребенок часто страдает от заложенного носа. Для облегчения дыхания можно использовать физиологический раствор для чистки носа, также прекрасно поможет назальный аспиратор, который мягко устранит слизь из носа ребенка, улучшит самочувствие ребенка в течение дня и ночной сон.
Для обеспечения процессов роста и развития организма младенцам и малышам необходимо получать гораздо больше железа, чем взрослым. Недостаток железа может задерживать как физическое, так и умственное развитие, негативно влиять на обеспечение мышечных функций и уровень энергии. Если в первых анализах крови ребенка наблюдается дефицит железа, врач может рекомендовать его дополнительный прием. В аптеках доступны продукты, которые можно принимать уже с первых месяцев жизни ребенка.
Поддержка здоровья груди матери и восстановления организма
Средства по уходу за телом
В первые дни жизни ребенка грудное вскармливание может вызывать дискомфорт, иногда даже неприятные ощущения, поэтому молодой маме пригодятся компрессы, кремы или мази для интенсивного ухода за сосками, которые помогут процессу заживления и предотвратят растрескивание сосков. Они окажут охлаждающее и обезболивающее действие. Чтобы уменьшить раздражение, между кормлениями пригодятся специальные вкладыши для груди.
Кровотечение в послеродовой период также является нормой. Самое сильное кровотечение бывает сразу после рождения ребенка, оно уменьшается в ближайшие часы, однако полностью не прекращается и обычно продолжается еще несколько дней после родов. Полностью это кровотечение, называемое лохиями, должно исчезнуть в течение 6 недель. В зависимости от силы кровотечения женщина должна выбрать соответствующие гигиенические прокладки
Во время беременности и после рождения ребенка организм женщины переживает серьезные изменения, поэтому процессы восстановления требуют особой поддержки. Также и после родов молодой маме будет полезно масло от растяжек и шрамов, чтобы обеспечить кожу необходимыми минералами и улучшить внешний вид новых и старых шрамов.
Питательные вещества для восстановления организма
Во время кормления ребенка женщина передает младенцу с молоком большую часть питательных веществ, поэтому потребность в различных минералах и витаминах в это время даже больше, чем во время беременности. Для матери, кормящей ребенка грудью, очень важно соблюдать полноценное питание, однако, если с пищей не удается принять все необходимое, может потребоваться пищевая добавка. В этом случае, например, пригодится комплекс витаминов, минералов и жирных кислот Омега-3, который поможет удовлетворить потребности матери и ребенка в период грудного вскармливания, снизит утомляемость и слабость, укрепит нервную систему, поможет нормальному функционированию иммунной системы и поможет поддержать здоровье костей. Семейный врач также может порекомендовать молодой маме дополнительный прием препаратов железа, фолиевой кислоты или инозита.
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