Первая домашняя аптечка для малыша и молодой мамы

"Первые дни, недели и даже месяцы могут стать очень динамичными для молодых родителей, поскольку уход за новорожденным придется сочетать с различными повседневными обязанностями. Однако есть вопросы, которые мы можем решить заранее, в том числе позаботиться о различных гигиенических и медицинских товарах, которые понадобятся в первые месяцы. Хотя на начальных этапах мы хотим сосредоточить все внимание на самочувствии и здоровье малыша, нельзя забывать и о молодой маме, поскольку именно от того ее самочувствия зависит то, насколько хорошо мама сможет заботиться о новорожденном", – напоминает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.

В первые недели жизни для ухода за пупком пригодятся спиртовые салфетки или раствор повидон-йода. Остатки пуповины обычно отпадают к десятому дню жизни, важно следить за тем, чтобы пуповина была сухой и к ней был обеспечен максимальный доступ воздуха. О купании можно начинать думать уже на следующий день после прививки от туберкулеза (БЦЖ) или в день выписки из роддома, если прививка была сделана ранее. Купать малыша можно каждый вечер, только в день, когда отпадут остатки пуповины, следует воздержаться от купания. Хотя поначалу никаких специальных моющих средств не требуется, позже пригодятся очень мягкий шампунь и средство для мытья тела. При необходимости также доступны специальные продукты для уменьшения образования молочных корочек.