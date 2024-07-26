Винькеле: Изменения в регулировании цен на лекарства вызывают беспрецедентные протесты

Она обеспокоена тем, что к протестующим присоединились обычно иначе настроенные владельцы мелких и индивидуальных аптек и Общество фармацевтов.

"Я бы настоятельно рекомендовала отнестись к этим опасениям серьезно", - сказала она.

Что касается других многочисленных организаций, в том числе недавно созданных, она призвала оценить их реальных бенефициаров.

"Я думаю, что вырисовывается очень четкая и интересная картина", - сказала она.

Она рассказала, что в своей "прошлой жизни" в Министерстве здравоохранения она и ее коллеги начали проверять регулирование фармацевтики и сумели добиться определенных результатов.

Она считает, что масштаб предлагаемых изменений весьма широк, а прогнозы снижения цен на лекарства в реальности могут не оправдаться.

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