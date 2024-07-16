Утверждена новая модель наценки на лекарства

Правительство постановило, что новая система начнет действовать с 1 января следующего года, чтобы фармацевтические предприятия могли подготовиться к изменениям. Ранее планировалось, что население увидит изменение цен на лекарства уже с 1 ноября этого года, но после возражений со стороны фармацевтической отрасли было принято решение, что изменения вступят в силу в следующем году.

Как указал Минздрав, новая модель предусматривает отказ от непрозрачного механизма наценки оптовых фирм и аптек, который может мотивировать аптеки продавать более дорогие лекарства, а не более дешевые препараты той же эффективности. Вместо этого будет установлена одна фиксированная наценка за упаковку всех компенсируемые и рецептурные лекарств для оптовых фирм, а для аптек - фиксированные наценки в трех ценовых диапазонах.