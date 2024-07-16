Утверждена новая модель наценки на лекарства

Правительство во вторник утвердило новую модель наценки на лекарства, которая призвана снизить цены на рецептурные медикаменты, но на два месяца перенесло сроки ее введения.
Правительство постановило, что новая система начнет действовать с 1 января следующего года, чтобы фармацевтические предприятия могли подготовиться к изменениям. Ранее планировалось, что население увидит изменение цен на лекарства уже с 1 ноября этого года, но после возражений со стороны фармацевтической отрасли было принято решение, что изменения вступят в силу в следующем году.
Как указал Минздрав, новая модель предусматривает отказ от непрозрачного механизма наценки оптовых фирм и аптек, который может мотивировать аптеки продавать более дорогие лекарства, а не более дешевые препараты той же эффективности. Вместо этого будет установлена одна фиксированная наценка за упаковку всех компенсируемые и рецептурные лекарств для оптовых фирм, а для аптек - фиксированные наценки в трех ценовых диапазонах.
Чтобы усилить роль фармацевта и компенсировать аптекам потерю выручки, будет введена плата за обслуживание рецептов - 75 центов за рецепт. Как поясняет Минздрав, это не дополнительный сбор, который сделает цены на лекарства выше, и пациент будет платить только за выписанный рецепт, а не за каждое лекарство отдельно.
Еще 75 центов за каждый рецепт крупным аптекам и 1,75 евро маленьким аптекам будет покрывать государство. Для аптек в сельской местности, которые также выполняют социальные функции, установлена более высокая плата за обслуживание.
Предусмотрены и льготы для определенных категорий - от платы за рецепт будут освобождены дети до 18 лет и малоимущие лица.
Как заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери, в результате введения новой модели цены на лекарства в среднем снизятся на 15-20% и сравняются с уровнем цен в других странах Балтии.
Дополнительное финансирование, необходимое для внедрения новой модели, в 2024 году составит 1,58 млн евро, а начиная с 2025 года - 9,48 млн евро ежегодно.
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