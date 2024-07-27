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Олимпийские игры: Рашмане не хватило отличного финиша для выхода в финал

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Агате Рашмане
Агате Рашмане Фото: Māris Vancevičs / LOK

Латвийская олимпийка Агате Рашмане заняла 23-е место в квалификации по стрельбе на дистанции ​​десять метров из пневматического пистолета.

Рашмане сделала 60 выстрелов и набрала 570 из максимальных 600 очков. Латышка финишировала на 23-м месте, чего для выхода в финал не хватило. В него квалифицировались 8 лучших спортсменок.

С каждой серией Рашмане стреляла все лучше. За последние десять выстрелов она поразила семь десяток, прекрасно финишировав в 97 очками в шестой серии.

Первое место в квалификации заняла Вероника Майор из Венгрии, набравшая 582 очка.

Латышка также выступит в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров и в соревнованиях тандемов на 10 метров, где ее партнером будет Лаурис Страутманис.

Латвию на Олимпийских играх в Париже представляют 29 спортсменов в 14 дисциплинах. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

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