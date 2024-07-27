Олимпийские игры: Рашмане не хватило отличного финиша для выхода в финал

Рашмане сделала 60 выстрелов и набрала 570 из максимальных 600 очков. Латышка финишировала на 23-м месте, чего для выхода в финал не хватило. В него квалифицировались 8 лучших спортсменок.

С каждой серией Рашмане стреляла все лучше. За последние десять выстрелов она поразила семь десяток, прекрасно финишировав в 97 очками в шестой серии.

Первое место в квалификации заняла Вероника Майор из Венгрии, набравшая 582 очка.

Латышка также выступит в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров и в соревнованиях тандемов на 10 метров, где ее партнером будет Лаурис Страутманис.

Латвию на Олимпийских играх в Париже представляют 29 спортсменов в 14 дисциплинах. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Видео: TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!