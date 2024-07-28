Неправильный гимн не помешал баскетболистам самой молодой страны мира выиграть матч

Южный Судан, получивший независимость лишь в 2011 году, обыграл Пуэрто-Рико со счетом 90:79 (20:28, 28:26, 23:15, 19:10).

Зарубежные СМИ сообщают, что перед матчем организаторы исполнили гимн Судана, а не Южного Судана.

По ходу матча Южный Судан лидировал с разницей в девять очков (31:40), но потом африканская сторона играла лучше своих соперников.

В активе победителей Карлик Джонс набрал 19 очков, семь подборов и шесть передач.

Хосе Альварадо отличился за Пуэрто-Рико, набрав 26 очков и пять передач.

Южный Судан сенсационно едва не обыграл звездный состав США в предолимпийском тестовом матче.

Воскресенье в 18:15 на поле выйдут баскетболисты США и Сербии, которые играют в одной подгруппе с Южным Суданом и Пуэрто-Рико.

В баскетбольном турнире Олимпийских игр 12 команд разделены на три группы. В четвертьфинал выходят обладатели первых двух мест в группах, а также две лучшие команды из трех занявших третьи места.

Четвертьфиналы, полуфиналы и медальные матчи пройдут в Париже.

Видео: TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

That didn't go well...



Sudan's anthem and not the national anthem of South Sudan on the speakers #Paris2024pic.twitter.com/O5LwEPthAx — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 28, 2024

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