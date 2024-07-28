Организаторы Олимпийских игр в Париже в воскресенье извинились перед теми, кого оскорбила вызывающая и своеобразная церемония открытия, но отрицают "любое намерение проявить неуважение к какой-либо религиозной группе".
Некоторые католические группы и французские священнослужители заявили, что увидели в пятничной постановке театрального режиссера Тома Жоли сцены, которые "высмеивают и издеваются над христианством".
Самым критикуемым представлением на открытии Олимпийских игр стало представление, в котором танцоры, драг-квин и диджеи имитируют Тайную вечерю Иисуса и его учеников.
Nesaprotu, kāpēc visi pēkšņi dalās ar šīm bildēm, bet, nu labi - lai iet, svētdienai piedienas. pic.twitter.com/hirWV7Im79— Uldis Ziediņš (@uldisz) July 28, 2024
"Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе", - заявила в воскресенье пресс-секретарь парижской Олимпиады Анна Дешам.
"Если кто-то чувствует, что его чувства затронуты, конечно, нам действительно, действительно жаль", - добавила она.
Жоли отрицает, что сценарий почти четырехчасовой церемонии, проходившей на берегу Сены, был вдохновлен Тайной вечерей.
По словам режиссера, его идея заключалась в том, чтобы "связать большую вечеринку с богами Олимпа".
"В моих работах вы никогда не найдете желания высмеять или очернить кого-либо. Я хотел, чтобы церемония объединяла людей, примиряла их, а также утверждала наши республиканские ценности - свободу, равенство и братство", - добавил он.
Еще одним скандальным моментом церемонии стало появление в окне Консьержери женщины, изображавшей королеву Франции Марию-Антуанетту, которая держала в руках окровавленную обезглавленную голову. Мария-Антуанетта была заключена в это здание после Французской революции 1789 года. Позже она была казнена на гильотине вместе со своим мужем Людовиком XVI.
"Конечно, мы не прославляли этот инструмент смерти, которым является гильотина", - добавила Жоли.
По словам Дешан, опрос, проведенный компанией Harris по заказу организаторов Олимпиады, показал, что французская публика в подавляющем большинстве положительно относится к церемонии открытия.
Американская телекомпания NBC заявила, что церемония стала самым просматриваемым началом Олимпийских игр со времен Игр в Лондоне в 2012 году, а немецкая телекомпания ARD заявила, что она стала самой просматриваемой за последние 20 лет, как казал пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
В воскресенье, во второй полный день Олимпийских игр, за ходом соревнований в Париже наблюдают около 700 000 человек.
Видео: TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже
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