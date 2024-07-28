Некоторые католические группы и французские священнослужители заявили, что увидели в пятничной постановке театрального режиссера Тома Жоли сцены, которые "высмеивают и издеваются над христианством".

Самым критикуемым представлением на открытии Олимпийских игр стало представление, в котором танцоры, драг-квин и диджеи имитируют Тайную вечерю Иисуса и его учеников.

Nesaprotu, kāpēc visi pēkšņi dalās ar šīm bildēm, bet, nu labi - lai iet, svētdienai piedienas. pic.twitter.com/hirWV7Im79 — Uldis Ziediņš (@uldisz) July 28, 2024

"Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе", - заявила в воскресенье пресс-секретарь парижской Олимпиады Анна Дешам.

"Если кто-то чувствует, что его чувства затронуты, конечно, нам действительно, действительно жаль", - добавила она.

Жоли отрицает, что сценарий почти четырехчасовой церемонии, проходившей на берегу Сены, был вдохновлен Тайной вечерей.

По словам режиссера, его идея заключалась в том, чтобы "связать большую вечеринку с богами Олимпа".