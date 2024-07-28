Остапенко: Мы такая маленькая страна - нам нужно больше держаться вместе

Напомним, в матче первого круга Остапенко со счетом 4:6, 3:6 уступила колумбийке Камиле Осорио.

Матч латвийской теннисистки был запланирован на субботу, однако из-за дождя его несколько раз переносили на пару часов вперед, пока во второй половине дня не решили перенести на воскресенье.

"Об игре рассказать особо нечего. Сидеть вчера 11 часов на площадках и сегодня сразу же играть вторую игру - как можно настроиться?" - сказала теннисистка.

"В теннисе частое явление [перенос матчей из-за погоды], но не частое явление - сидеть до шести вечера на площадках и затем вдруг надо играть второй матч. Можно было бы хотя бы за пару часов предупредить. Если турнир "Большого шлема", то организаторы составляют более хороший график", - продолжила она, добавив, что жара в +25 градусов ей не мешала.

Остапенко отметила, что во время матча можно было почувствовать, что у соперницы больше болельщиков, которые помогли колумбийке одержать победу.

"Не думаю, что людей было гораздо больше, но то, как они поддерживали. К сожалению, у нас поддержка такая, какая есть. Хотелось бы, чтобы было гораздо лучше и гораздо громче. Мы такая маленькая страна, что нам нужно больше держаться вместе и больше поддерживать друг друга, а не просто аплодировать. Эту поддержку соперницы можно было почувствовать очень хорошо", - пояснила она.

Напомним, Остапенко и на двух прошлых Олимпиадах переживала неудачу в первом же круге.

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