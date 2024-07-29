День #3 "Украина, это для тебя". Харлан принесла Украине первую медаль

В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх в Париже разыграли 19 комплектов медалей.
Стрельба, пневматическая винтовка, 10 м, женщины
16-летняя южнокорейская спортсменка Бан Хюочжин завоевала золото в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Париже. Она показала результат 251.8. Серебряную медаль завоевала китайская спортсменка Юйтин Хуан с таким же результатом 251.8. На финальном выстреле кореянка показала результат 10.4, у ее соперницы - 10.3. Бронзовая медаль - у представительницы Швейцарии Одри Гоньи (230.3).
Стрельба, пневматическая винтовка, 10 м, мужчины
Китайский спортсмен Шэн Лихао завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Он показал результат 252.2, установив олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал шведский спортсмен Виктор Линдгрен с результатом 251.4. Бронзовая медаль - у представителя Хорватии Мирана Маричича (230.0).
Прыжки в воду, мужчины, синхронная вышка, 10 м
Китайские спортсмены Лянь Цзюньцзе и Хао Ян стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. В сумме шести попыток победители соревнований набрали 490,35 балла. Второе место досталось прыгунам из Великобритании - Том Дейли и Ноа Уильямс получили от судей 463,44 балла. Бронзовые медали завоевали канадские олимпийцы Райлан Винс и Натан Жомбор-Мюррей (422,13).
Конный спорт, командное троеборье, конкур
Победу в троеборье одержали спортсмены из Великобритании Розалинд Кантер, Том МакЮэн и Лора Коллет. Стефан Ландуа, Николя Тузен и Карим Лагуа добавили в копилку сборной Франции серебряную медаль, а третий результат показали японцы Тошиюки Танака, Кадзума Томото и Йошияки Ойва.
Командное троеборье включает в себя выездку, кросс и конкур. Соревнования проходили в течение трех дней в Версале. 27 июля прошла выездка, 28 июля - кросс по пересеченной местности с барьерами и 29 июля - конкур.
Конный спорт, личное троеборье, конкур
41-летний немецкий наездник Михаэль Юнг стал лучшим в конкуре и поставил рекорд, завоевав третью в своей карьере олимпийскую золотую медаль в индивидуальном троеборье. В финале Парижа Юнг (21,80) опередил австралийца Кристофера Бёртона (22,40) и британку Лауру Коллетт (23,10).
Отметим, что конный спорт - олимпийская дисциплина, где мужчины и женщины соревнуются на равных.
Маунтинбайк, мужчины, велокросс
Томас Пидкок из Великобритании завоевал золото Парижа-2024 в мужском маунтинбайке, выиграв вторые Олимпийские игры подряд. Серебро на Олимпиаде завоевал француз Виктор Корецкий, бронза досталась Алану Хатерли из ЮАР.
Скейтбординг, мужчины, стрит
25-летний японец Юто Хоригоме с результатом 281.14 очков выиграл золото в скейтбординге (стрит), одержав победу на вторых Играх подряд. Совсем немного от него отстал американец Джагер Итон (281.04). Бронза досталась ещё одному американцу Найдже Хьюстону, показавшему результат 279.38 баллов.
Напомним, что скейтбординг стал олимпийским видом спорта в 2015 году, а впервые был включен в программу Олимпийских игр в Токио-2020.
Стрельба из лука, мужчины, командное первенство
Сборная Южной Кореи по стрельбе из лука победила Францию в матче за золотые медали Олимпиады-2024. Встреча завершилась со счётом 5:1. В матче за бронзовые медали сборная Турции обыграла Китай со счётом - 6:2.
Мужская сборная Кореи в третий раз подряд выиграла золото командного турнира по стрельбе из лука.
Гребной слалом, мужчины, каноэ-одиночки
Французский каноист Николя Жестен стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе, одолев соперников с отрывом почти в шесть секунд (91,36). Второе место занял Адам Бёрджесс из Великобритании - 96,84. На третьем месте расположился Матей Бенюш из Словакии - 97,03.
Спортивная гимнастика, мужчины, командное многоборье
На Олимпиаде-2024 состоялся финал в командной спортивной гимнастике (многоборье). По итогам выступлений на коне, кольцах, параллельных брусьях, перекладине, в опорном прыжке и вольных упражнений победу одержала сборная Японии (259.594 балла), которой удалось опередить фаворитов из Китая (259.062). Бронзовые медали у сборной США.
Дзюдо, женщины, до 57 кг
Дзюдоистка Криста Дегучи принесла Канаде первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. В финале она победила кореянку Мими Хух со счётом 10:0. Бронзовыми призёрками Олимпиады-2024 стали японка Харука Фунакубо и француженка Сара-Леони Сизик.
28-летняя Дегучи является двукратной чемпионкой мира в этой весовой категории. Она впервые стала олимпийской чемпионкой.
Дзюдо, мужчины, до 73 кг
27-летний азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг. Серебро досталось французу Жоану-Бенжамену Габ, а бронзовые медали получили представитель Молдовы Адиль Османов и японец Соити Хасимото.
Гейдаров принёс Азербайджану не только первую медаль Игр в Париже - спортсмены из этой страны в последний раз выигрывали олимпийское золото в 2016 году. А азербайджанские дзюдоисты не побеждали на Играх с 2008 года.
Плавание, женщины, 400 м, комплекс
Канадка Саммер Макинтош выиграла вторую медаль на Олимпиаде, теперь - золотую. В соревнованиях в женском плавании на 400 метров комплексом Макинтош показала лучший результат (4:27.71). Серебро и бронзу выиграли представительницы США, которые, надо сказать, серьёзно отстали от Макинтош - Кэти Граймс показала результат 4:33.40 (+5.69), а Эмма Веянт - 4:34.93 (+7.22).
Ранее Макинтош на Играх в Париже выиграла серебро на такой же дистанции вольным стилем.
Плавание, женщины, 100 м, брасс
Южноафриканка Татьяна Смит стала олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров брассом (1.05,28). Серебро досталось китаянке Тан Цяньтин (1.05,54), бронза - ирландке Моне Макшарри (1.05,59).
Плавание, женщины, 200 м, вольный стиль
Австралийская пловчиха Молли О`Кэллаган стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 метров вольным стилем. 20-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Серебро выиграла Ариарне Титмус (Австралия) - 1 минута 53,81 секунды. Бронзу завоевала Шивон Бернадетт Хоуи из Гонконга - 1 минута 54,55 секунды.
О`Кэллаган установила олимпийский рекорд, который ранее принадлежал Титмус (1:53,50).
Плавание, мужчины, 200 м, вольный стиль
Румынский пловец Давид Попович стал победителем Олимпиады-2024 на дистанции 200 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 1.44, 72 секунды. Серебряным призёром соревнований стал действующий чемпион мира в данной дисциплине британец Мэттью Ричардс. Тройку призёров замкнул представитель США Люк Хобсон.
Плавание, мужчины, 100 м, спина
Итальянский пловец Томас Чеккон выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине. Его результат составил 52 секунды. Серебро завоевал китаец Сюй Цзяюй - 52,32 секунды. Бронзу выиграл американец Райан Мерфи - 52,39 секунды.
23-летний Чеккон впервые выиграл золотую медаль Олимпиады. Ранее он дважды выигрывал бронзу (Токио-2020 и Париж-2024) и один раз - серебро (Токио-2020).
Фехтование, женщины, сабля
Француженка Манон Брюне выиграла золото в личном турнире саблисток, победив в финале соотечественницу Сару Бальцер со счётом 15:12. Бронзовую медаль выиграла украинка Ольга Харлан, которая была сильнее кореянки Чой Сэбин (15:14).
33-летняя украинка не сдержала слёз и прокричала: "Украина, мы тебя любим, это для тебя, родная, это для тебя".
Это первая медаль Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже. Для Харлан это пятая олимпийская награда в карьере - она становилась олимпийской чемпионкой 2008 года и серебряной призёркой ОИ-2016 в командном турнире, а также завоевала бронзовые награды в личном первенстве на Олимпиадах 2012 и 2016 годов.
Харлан стала единственной спортсменкой в истории Украины, которая сумела выиграть медали на четырёх Олимпиадах.
Фехтование, мужчины, рапира
Фехтовальщик из Гонконга Ка Лун Чэун в драматичном матче одержал победу над итальянцем Филиппо Макки (15:14) и стал олимпийским чемпионом в индивидуальной рапире (15:14). В матче за бронзу американец Ник Иткин был сильнее японца Казуки Имуры - 15:12.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Япония - 6-2-4 (12)
- Франция - 5-8-3 (16)
- Китай - 5-5-2 (12)
- Австралия - 5-4-0 (9)
- Южная Корея - 5-3-1 (9)
- США - 3-8-9 (20)
- Великобритания - 2-5-3 (10)
- Италия - 2-3-3 (8)
- Канада - 2-1-2 (5)
- Гонконг - 2-0-1 (3)
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