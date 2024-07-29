День #3 "Украина, это для тебя". Харлан принесла Украине первую медаль

Конный спорт, командное троеборье, конкур

Победу в троеборье одержали спортсмены из Великобритании Розалинд Кантер, Том МакЮэн и Лора Коллет. Стефан Ландуа, Николя Тузен и Карим Лагуа добавили в копилку сборной Франции серебряную медаль, а третий результат показали японцы Тошиюки Танака, Кадзума Томото и Йошияки Ойва.

Командное троеборье включает в себя выездку, кросс и конкур. Соревнования проходили в течение трех дней в Версале. 27 июля прошла выездка, 28 июля - кросс по пересеченной местности с барьерами и 29 июля - конкур.

Конный спорт, личное троеборье, конкур

41-летний немецкий наездник Михаэль Юнг стал лучшим в конкуре и поставил рекорд, завоевав третью в своей карьере олимпийскую золотую медаль в индивидуальном троеборье. В финале Парижа Юнг (21,80) опередил австралийца Кристофера Бёртона (22,40) и британку Лауру Коллетт (23,10).

Отметим, что конный спорт - олимпийская дисциплина, где мужчины и женщины соревнуются на равных.

Маунтинбайк, мужчины, велокросс

Томас Пидкок из Великобритании завоевал золото Парижа-2024 в мужском маунтинбайке, выиграв вторые Олимпийские игры подряд. Серебро на Олимпиаде завоевал француз Виктор Корецкий, бронза досталась Алану Хатерли из ЮАР.

Скейтбординг, мужчины, стрит

25-летний японец Юто Хоригоме с результатом 281.14 очков выиграл золото в скейтбординге (стрит), одержав победу на вторых Играх подряд. Совсем немного от него отстал американец Джагер Итон (281.04). Бронза досталась ещё одному американцу Найдже Хьюстону, показавшему результат 279.38 баллов.