Комментатора Eurosport отстранили от освещения Олимпиады за сексистскую фразу

Боб Баллард, спортивный комментатор телеканала Eurosport, был отстранен от работы на Олимпиаде в Париже из-за сексистского комментария, сообщает BBC.
В воскресенье австралийские спортсменки Молли О’Каллаган, Шайна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис выиграли золото в женской эстафете 4×100 метров вольным стилем с новым олимпийским рекордом 3 минуты и 28,92 секунды.
Во время прямого эфира Баллард заявил: "Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Слоняются без дела, делают макияж".
Напарница Балларда Лиззи Симмондс назвала это замечание "возмутительным". Видео с комментарием стремительно распространилось в интернете.
Телекомпания выступила с официальным заявлением: "Вчера вечером во время трансляции Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно исключен из состава наших комментаторов".
Боб Баллард комментировал Олимпийские игры и чемпионаты мира с 1980-х годов.
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