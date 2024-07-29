Комментатора Eurosport отстранили от освещения Олимпиады за сексистскую фразу

В воскресенье австралийские спортсменки Молли О’Каллаган, Шайна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис выиграли золото в женской эстафете 4×100 метров вольным стилем с новым олимпийским рекордом 3 минуты и 28,92 секунды.

Во время прямого эфира Баллард заявил: "Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Слоняются без дела, делают макияж".

Напарница Балларда Лиззи Симмондс назвала это замечание "возмутительным". Видео с комментарием стремительно распространилось в интернете.



Телекомпания выступила с официальным заявлением: "Вчера вечером во время трансляции Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно исключен из состава наших комментаторов".

Боб Баллард комментировал Олимпийские игры и чемпионаты мира с 1980-х годов.

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