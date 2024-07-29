Олимпиец романтично извинился перед женой за утопленное обручальное кольцо

32-летний чемпион мира по прыжкам в высоту размахивал итальянским флагом, находясь в лодке, плывущей по Сене. И в этот момент обручальное кольцо соскользнуло с его пальца.

"Мне очень жаль, моя любовь, мне очень жаль", - написал он трогательный пост в Instagram, обращаясь к своей жене Кьяре.

Спортсмен винит в этом ЧП "потерю слишком большого количества килограммов" и "неудержимый энтузиазм". Однако романтично добавляет, что "если этому суждено было случиться, я не мог бы придумать лучшего места" и что кольцо теперь "остается навсегда в русле реки города любви".

Спортсмен сказал любимой, что для гармонии можно бросить в реку и ее кольцо - "чтобы они были вместе навсегда и у нас был еще один повод повторить наши клятвы".

Тамбери и фехтовальщица Арианна Эрриго были знаменосцами сборной Италии на церемонии.

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