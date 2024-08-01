День #5 Кэти Ледеки в шаге от рекорда Ларисы Латыниной

Дзюдо, женщины, до 70 кг

На соревновании по дзюдо среди женщин в весовой категории до 70 кг золотую медаль добыла хорватская дзюдоистка Барбара Матич, одолевшая в финале Мириам Буткерейт из Германии. На третьей позиции расположились Михаэле Польерес из Австрии и Габриэлле Виллемс из Бельгии. Этим двух дзюдоисткам достались бронзовые медали.

Дзюдо, мужчины, до 90 кг

Дзюдоист Лаша Бекаури завоевал первое золото для Грузии на Олимпийских играх в Париже. В финале он одолел японца Санширо Мурао со счётом 10:1. Бронзовые медали завоевали Теодорос Тселидис из Греции и Максим-Гаэль Нгаяп Гамбу из Франции.

24-летний дзюдоист Лаша Бекаури теперь двукратный олимпийский чемпион. Он также завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Гребной слалом, женщины, каноэ-одиночки

Соревнования по гребному слалому у женщин в дисциплине каноэ-одиночки выиграла австралийка Джессика Фокс, которая ранее также выиграла золото и в соревновании байдарок-одиночек. На второй позиции расположилась Елена Лилик из Германии, которая забрала себе серебряную медаль. Тройку призёров же замкнула Эви Лейбфарт, которая представляет США.

Спортивная гимнастика, мужчины, многоборье

Японец Ока Синносуке стал олимпийским чемпионом в личном многоборье (86.832 балла). Два китайских спортсмена дополнили олимпийский пьедестал. Серебряную медаль завоевал Чжан Бохэн (86.599), бронза - у Сяо Жотена (86.364).

Фехтование, мужчины, командная сабля