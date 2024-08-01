День #5 Кэти Ледеки в шаге от рекорда Ларисы Латыниной

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх в Париже разыграли 18 комплектов наград.
Триатлон, женщины
Французская триатлонистка Кассандра Богран стала победительницей соревнования по триатлону. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд. Серебро Игр-2024 завоевала Жюли Деррон (Швейцария), бронзу выиграла Бет Поттер (Великобритания).
Олимпийский триатлон состоит из трех этапов: плавание на 1,5 км, велосипед на 40 км и бег на 10 км.
Триатлон, мужчины
Британский спортсмен Алекс Йи завоевал золото Олимпийских игр в триатлоне. Йи финишировал с результатом 1 час 43 минуты 33 секунды. Второе место занял новозеландец Хэйден Уайлд, уступивший победителю шесть секунд. Третьим стал француз Лео Бержер (+10 секунд).
Изначально мужчины должны были стартовать 30 июля, но из‑за плохого качества воды в Сене соревнования были перенесены на среду.
Прыжки в воду, женщины, синхронная вышка, 10 м
Прыгуньи из Китая завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки. Паре китайских спортсменок Чэнь Юйси и Цюань Хунчань удалось получить от судей 359,10 балла. Второе место завоевали спортсменки из КНДР Ё Джин Ми и Ким Ми Рэ (315,90). Тройку призёров замкнули представители Великобритании Андреа Спендолини-Сириэйкс и Лоис Тулсон (304,38).
Академическая гребля, мужчины, четвёрки парные
Победу в академической гребле в мужских парных четвёрках одержала сборная Нидерландов (5,42.00), которая защитила титул олимпийских чемпионов. На втором месте итальянцы (5,44.40), на третьем - поляки (5,44,59).
Академическая гребля, женщины, четвёрки парные
В финальном заплыве парной четвёрки женского турнира по академической гребле первое место заняла команда из Великобритании с результатом 6.16,31. На втором месте спортсмены из Нидерландов с результатом 6.16,46. Тройку лидеров замкнула команда из Германии - 6.19,70.
BMX-фристайл, женщины, парк
Чемпионкой Парижской олимпиады в дисциплине парк (фрисайл ВМХ) стала 18-летняя китаянка Ден Явень, показав результат 92,50 в первой попытке и 92,60 - во второй. Серебряную медаль смогла добыть американка Перрис Бенегас (90.70), а замкнула тройку сильнейших Наталья Дим (88.80) из Австралии, которой досталась бронза.
BMX-фристайл, мужчины, парк
Аргентинец Хосе Торрес Гил завоевал золото в BMX-фристайле, показав свой лучший результат в первой из двух попыток - 94,82 балла. Серебряную медаль в плотной борьбе завоевал Киран Райли из Великобритании (93,91). Бронзу добыл француз Антони Жанжан (93,76).
Стрельба, женщины, трап
Спортсменка из Гватемалы Адриана Руано Олива завоевала золотую медаль в стендовой стрельбе (трап). Она показала результат 45, установив олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевала итальянская спортсменка Мария Станко с результатом 40. Бронзовая медаль - у представительницы Австралии Пенни Смит (32).
Отметим, что Адриана Руано Олива стала первой в истории олимпийской чемпионкой из Гватемалы. Ранее в мужском трапе гватемалец Жан-Пьер Броль завоевал бронзовую медаль.
Дзюдо, женщины, до 70 кг
На соревновании по дзюдо среди женщин в весовой категории до 70 кг золотую медаль добыла хорватская дзюдоистка Барбара Матич, одолевшая в финале Мириам Буткерейт из Германии. На третьей позиции расположились Михаэле Польерес из Австрии и Габриэлле Виллемс из Бельгии. Этим двух дзюдоисткам достались бронзовые медали.
Дзюдо, мужчины, до 90 кг
Дзюдоист Лаша Бекаури завоевал первое золото для Грузии на Олимпийских играх в Париже. В финале он одолел японца Санширо Мурао со счётом 10:1. Бронзовые медали завоевали Теодорос Тселидис из Греции и Максим-Гаэль Нгаяп Гамбу из Франции.
24-летний дзюдоист Лаша Бекаури теперь двукратный олимпийский чемпион. Он также завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Гребной слалом, женщины, каноэ-одиночки
Соревнования по гребному слалому у женщин в дисциплине каноэ-одиночки выиграла австралийка Джессика Фокс, которая ранее также выиграла золото и в соревновании байдарок-одиночек. На второй позиции расположилась Елена Лилик из Германии, которая забрала себе серебряную медаль. Тройку призёров же замкнула Эви Лейбфарт, которая представляет США.
Спортивная гимнастика, мужчины, многоборье
Японец Ока Синносуке стал олимпийским чемпионом в личном многоборье (86.832 балла). Два китайских спортсмена дополнили олимпийский пьедестал. Серебряную медаль завоевал Чжан Бохэн (86.599), бронза - у Сяо Жотена (86.364).
Фехтование, мужчины, командная сабля
В командном фехтовании на саблях у мужчин золотую медаль выиграли спортсмены из Южной Кореи. В финальном поединке они оказались лучше представителей Венгрии - 45:41. Чуть ранее состоялась битва за бронзу, в которой фехтовальщики из Франции уверенно одолели соперников из Ирана - 45:25.
Плавание, женщины, 1500 м, вольный стиль
Очередной комплект наград разыграли пловчихи, которые соревновались на дистанции в 1500 метров вольным стилем. Золотую медаль выиграла Кэти Ледеки из США. Она стала восьмикратной олимпийской чемпионкой и, более того, установила новый олимпийский рекорд в этой дисциплине - 15:30.02. Серебряную медаль выиграла Анастасия Кирпичникова (15:40.35; +10.33). Бронзовая медаль досталась Изабель Гозе из Германии (15:41.16; +11.14).
Кирпичникова является уроженкой России, но после смены спортивного гражданства в 2023 году выступает за Францию. В составе сборной России она стала трёхкратным призёром чемпионата Европы-2021, также была участницей Олимпийских игр в Токио.
Первую медаль высшей пробы Ледеки завоевала ещё в возрасте 15 лет на 800 метрах вольным стилем в Лондоне-2012. Ещё четыре золота ей достались в Рио-де-Жанейро спустя четыре года, а в Токио она дважды поднималась на высшую ступень пьедестала.
Из женщин по количеству олимпийских титулов за всю историю Ледеки превосходит только советская гимнастка Лариса Латынина - 9.
Плавание, женщины, 100 м, вольный стиль
В соревнованиях женщин на дистанции в 100 метров вольным стилем золотую медаль завоевала Сара Шёстрём из Швеции, которая показала результат в 52.16 секунды. Для Швеции это первая золотая медаль на Олимпиаде-2024. Серебряную награду выиграла Торри Хаск из США (52.29; +0.13). Для пловчихи это уже третья медаль на этой Олимпиаде (ранее были золото и серебро). Бронзовая медаль досталась Сьобхан Хоги из Гонконга (52.33; +0.17). Ранее она брала бронзу и на 200 метрах.
Плавание, мужчины, 200 м, баттерфляй
Золотую медаль в мужском плавании баттерфляем на дистанции в 200 метров выиграл Леон Маршан из Франции, установив новый олимпийский рекорд - 1:51.21. Второй результат показал Кристоф Милак из Венгрии (1:51.75; +0.54), ему досталась серебряная награда. Бронзу выиграл Илья Харун, представляющий Канаду (1:52.80; +1.59). Стоит напомнить, что ранее Леон Маршан уверенно выиграл золото на 400 метрах комплексом.
Плавание, мужчины, 200 м, брасс
Несколько часов спустя Леон Маршан завоевал золото также на 200 м брассом и вновь с олимпийским рекордом - 2.05,85. Серебряную медаль завоевал австралийский пловец Зак Стабблти-Кук, который побеждал на этой дистанции в Токио (Япония). Австралиец показал результат 2.06,79. Бронза - у представителя Нидерландов Каспара Корбо (2.07,90).
Таким образом, Маршан стал трёхкратным чемпионом Олимпийских игр в Париже. Ранее он выиграл ещё и золото на 400 м комплексом, также установив рекорд Олимпиад.
Плавание, мужчины, 100 м, вольный стиль
Китайский пловец Пань Чжаньлэ с мировым рекордом победил на 100 м вольным стилем. 19-летний спортсмен обновил собственный мировой рекорд, показав результат 46,40. Серебряную медаль завоевал австралиец Кайл Чалмерс, который побеждал на этой дистанции в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он показал результат 47,48. Бронза - у румына Давида Поповича с результатом 47,49.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Китай - 9-7-3 (19)
- Франция - 8-10-8 (26)
- Япония - 8-3-4 (15)
- Австралия - 7-6-3 (16)
- Великобритания - 6-6-5 (17)
- Южная Корея - 6-3-3 (12)
- США - 5-13-12 (30)
- Италия - 3-6-4 (13)
- Канада - 2-2-3 (7)
- Германия - 2-2-2 (6)
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