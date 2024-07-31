Фото Граудиня и Самойлова одержали первую победу на Олимпиаде в Париже

Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире девятыми, во второй игре подгруппы D разгромили парагвайскую пару Хулиана Полетти/Мишель Вальенте (21) со счетом 2-0 (21:19, 21:15).

Первый сет прошел в равной борьбе, и впервые один из дуэтов имел преимущество в два очка, когда парагвайки в блоке достигли счета 13:11. Однако латвийские спортсменки отыгрались, и, заставляя соперниц ошибаться, довели счет до 14:14, а в продолжении игры Граудиня ответила блоком и повела в счете - 15:14. На этот раз преимущество не было потеряно, и латвийский дуэт превосходил по сету - 21:19.

Во втором сете латвийки быстрее вырвались вперед и одержали уверенную победу со счетом 21:15.

Напомним, в понедельник, 29 июля, латвийские волейболистки начали соревнования по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Париже с поражения.

Граудиня и Самойлова, посеянные девятыми, проиграли 0:2 (15:21, 14:21) швейцаркам Эсме Бебнер и Зоэ Верже-Депре (16-е место).

4 августа латвийский дуэт сыграет против Мелисы Хьюмен-Паредес и Бренди Уилкерсон из Канады

Олимпийские игры пройдут во Франции до 11 августа. В программу включены 32 вида спорта и будет разыграно 329 комплектов медалей.

На Олимпийских играх в Париже Латвию будут представлять 29 спортсменов в 14 видах спорта.

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