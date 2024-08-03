Видео "Загорелись кулисы": как Данилко и Пугачева тушили пожар

"Я поздоровался с человеком, которого люблю", - сказал Андрей Данилко в интервью журналисту Вадиму Радионову в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм".
"У нас был прекрасный период общий, мы снимались в "За двумя зайцами" - мюзикл новогодний, такой длинный прекрасный период был.
Вместе вели "Граммофоны", тушили пожар, когда кулиса вспыхнула в Питере. И она, Алла Пугачева, просто пожарный, мы тушили этот пожар. Это был какой-то большой стадион у них в Питере [...], там был этот "Граммофон", - вспомнил Андрей Данилко.
Галерея: Открытие Laima Rendezvous Jūrmala 2024
При этом артист добавил, что они с Аллой Борисовной все же не бегали с огнетушителем, но изображали пожарных.
"У меня всегда были с ней очень человеческие отношения", - подчеркнул он. Статьи в российских пропагандистских СМИ о том, что "Сердючка подарила букет Примадонне", Данилко считает бредом. Они лишь "высасывают" и "пользуются заголовками" - "высасывают гадость из пальца".
Видео: Интервью с Андреем Данилко
Напомним, с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. На протяжении трех дней зрители смогли увидеть выступления 45 артистов из 14 стран.
Видео: Пугачева и Галкин прибыли на заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala
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