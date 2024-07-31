Фото Форма собственного изготовления оказалась удачной в борьбе у Эйфелевой башни

Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в среду у Эйфелевой башни в Париже одержали свою первую победу на олимпийском турнире по пляжному волейболу. Они выступали в форме собственного изготовления, символизирующей латвийскую природу, леса и зеленый курс.
Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире девятыми, во второй игре подгруппы D разгромили парагвайскую пару Хулиана Полетти/Мишель Вальенте (21) со счетом 2-0 (21:19, 21:15).
"Была напряженная игра, - сразу же после матча отметила Граудиня. - Мы нашли этот момент, когда взломали их, особенно когда прессинговали высокого игрока. Мы сохранили свою подачу, что помогло нам удержать разницу в очках и во втором сете".
После первого матча и поражения от швейцарок Граудиня сказала, что это были не лучшие ее 40 минут, однако в этот раз они играли гораздо лучше.
"Сегодня уже было очень хорошо. На самом деле перед этой игрой я волновалась немного больше. Возможно, это было здоровое волнение, - призналась Граудиня. - Мы очень рады, что у нас в конце игры получилась особая комбинация, которую мы хотели выполнить, и нам это удалось".
Самойлова не скрывает, что было нелегко играть против команды, которую обычно на турнирах не видишь и не встречаешься с ней.
"Мы редко играем против команд, которые мы не знаем, - сказала Самойлова. - В элите мы все время играем против одних и тех же, поэтому, с одной стороны, против такой команды сыграть интересно, однако не знаешь, чего от них ожидать".
Трибуны больше поддерживали латвийскую команду, что чувствовали и Граудиня с Самойловой.
4 августа латвийский дуэт сыграет против Мелисы Хьюмен-Паредес и Брэнди Уилкерсон из Канады.
"Думаю, что у них будет план А, план Б", - сказала Самойлова. "Каждая команда перед матчем прощупывает соперника, - добавила Самойлова. - Будем идти шаг за шагом".
Граудиня/Самойлова играли против сборной Парагвая в зеленой форме, которая символизирует латвийские леса.
"Форму мы создали сами, - указала Самойлова. - В каждый элемент одежды мы хотели вложить какую-то мысль".
"Эта форма символизирует латвийские природу, леса и вообще зеленое мышление. Наш вид спорта больше проходит на улице, мы подвержены влиянию природы. С каждым годом играть при экстремальных температурах становится все сложнее и сложнее. Хотелось бы обратить внимание и на мышление зеленого курса", - пояснила Граудиня.
У латвийских девушек есть форма еще двух цветов.
Они рассказали, что в Париже еще не посещали соревнования ни по одному другому виду спорта. Если будет такая возможность, то они ее точно используют. Самойлова с большим удовольствием посмотрела бы легкую атлетику, баскетбол 3х3.
Граудиня и Самойлова стартовали на Олимпиаде второй раз подряд. В 2021 году они заняли четвертое место.
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