Фото Форма собственного изготовления оказалась удачной в борьбе у Эйфелевой башни

Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире девятыми, во второй игре подгруппы D разгромили парагвайскую пару Хулиана Полетти/Мишель Вальенте (21) со счетом 2-0 (21:19, 21:15).

"Была напряженная игра, - сразу же после матча отметила Граудиня. - Мы нашли этот момент, когда взломали их, особенно когда прессинговали высокого игрока. Мы сохранили свою подачу, что помогло нам удержать разницу в очках и во втором сете".

После первого матча и поражения от швейцарок Граудиня сказала, что это были не лучшие ее 40 минут, однако в этот раз они играли гораздо лучше.

"Сегодня уже было очень хорошо. На самом деле перед этой игрой я волновалась немного больше. Возможно, это было здоровое волнение, - призналась Граудиня. - Мы очень рады, что у нас в конце игры получилась особая комбинация, которую мы хотели выполнить, и нам это удалось".

Самойлова не скрывает, что было нелегко играть против команды, которую обычно на турнирах не видишь и не встречаешься с ней.